25 सालों से करोड़ों की फॉरेन फंडिंग ले रहा था BARC का फर्जी साइंटिस्ट, ISI से जुड़ सकते हैं तार; हुए कई चौंकाने वाले खुलासे

Fake BARC Scientist: मुंबई पुलिस ने बीते दिनों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में फर्जी साइंटिस्ट बनकर घूमने वाले एक जासूस को गिरफ्तार किया. 60 साल के इस आरोपी को सेंसिटिव न्यूक्लियर डाटा शेयरिंग के लिए करोड़ों की फोरेन करेंसी मिली थी. अख्तर हुसैनी नाम के इस शख्स को मुंबई पुलिस ने बीते दिनों BARC वैज्ञानिक होने का झूठा दावा करते हुए देश भर में घूमने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसके पास से परमाणु हथियारों से जुड़े 10 से अधिक मैप और डाटा भी जब्त किया गया.

पुलिस को मिले फर्जी डॉक्यूमेंट्स

झारखंड के जमशेदपुर निवासी अख्तर हुसैनी के पास कई फर्जी पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और एक फर्जी BARC ID बरामद की गई. ID पर उसका नाम अली रजा हुसैन और दूसरी तरफ एलेक्जेंडर पामर लिखा था. उसके भाई आदिल को भी दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक हुसैनी भाईयों को साल 1995 से पैसा मिलना शुरू हुआ था. शुरुआत में उन्हें जासूसी के लिए लाखों रुपये मिले, लेकिन साल 2000 के बाद उन्हें करोड़ों रुपये मिलने लगे.

ये भी पढ़ें- देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे 1 लाख करोड़ की स्कीम, किन्हें मिलेगा फायदा?

Add Zee News as a Preferred Source

बंद किए बैंक अकाउंट्स

पुलिस ने संदेह जताया है कि यह धनराशि BARC और न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सीक्रेट ब्लूप्रिंट के बदले में दी गई थी. जांच के दौरान पुलिस को अख्तर हुसैनी के नाम से एक प्राइवेट बैंक अकाउंट भी मिला, जिसमें लेनदेन हुआ था. पुलिस ने इसको लेकर बैंक से पूरे ट्रांजेक्शन का डीटेल मांगा है. दोनों भाईयों ने अपने कई बैंक अकाउंट्स बंद भी किए हैं. संदेह जताया जा रहा है कि दोनों भाई पाकिस्तान गए थे और उनके ISI से संबंध हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें- इस राज्य में बन रहा देश का पहला ज्यूडीशियल सिटी, एक ही छत के नीचे आएगी न्याय व्यवस्था

पहचान बदलकर रह रहा था अख्तर

अख्तर अपनी पहचान और भेष बदलकर रह रहा था. साल 2004 में उसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखने वाला साइंटिस्ट होने का दावा करने के बाद दुबई से डिपोर्ट कर दिया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1996 में अख्तर ने झारखंड स्थित अपना पैतृक मकान बेच दिया था, लेकिन उसे अपने पुराने संपर्कों की मदद से फेक डॉक्यूमेंट्स हासिल करना जारी रखा. इसके बाद आदिल ने उसे झारखंड निवासी मुनज्जिल खान से मिलवाया, जिसने हुसैनी मोहम्मद आदिल और नसीमुद्दीन सैयद आदिल हुसैनी के नाम से उनके लिए 2 फर्जी पासपोर्ट बनाए. इस पासपोर्ट पर दिया गया पता जमशेदपुर स्थित उसके घर का था, जो लगभग 30 साल पहले ही बेच दिया गया था. पुलिस को संदेह है कि दोनों भाइयों ने विदेश यात्रा के लिए इन फेक डॉक्यूमेंट्स और फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया.