17 उड़ानें रद्द, 15 डायवर्ट और 3000 यात्रियों की सांसें अटकी...आसमान में आखिर क्या दिखा? हवाई अड्डे को तत्काल किया गया बंद; मचा हड़कंप

Munich airport shut down after drone sightings: गुरुवार रात को जर्मनी के मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ हुआ कि हर कोई हैरान रह गया.रात 10 बजे के आसपास आसमान में ड्रोन दिखाई दिए. बस, फिर क्या था! एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन उड़ानों पर रोक लगा दी.पहले फ्लाइट्स को सीमित किया गया, फिर पूरी तरह बंद कर दिया गया.एयरपोर्ट वालों का कहना है कि प्लेन की सेफ्टी के साथ कोई समझौता नहीं.

यात्रियों का हाल-बेहाल

इस हंगामे में 17 उड़ानें रद्द हो गईं, यानी टेकऑफ ही नहीं हो सका. करीब 3,000 यात्रियों की सांसें अटक गईं. जो फ्लाइट्स आ रही थीं, उन्हें भी दूसरी जगह भेजना पड़ा. 15 आने वाली फ्लाइट्स को जर्मनी के स्टटगार्ट, नूरेमबर्ग, फ्रैंकफर्ट और ऑस्ट्रिया के वियना डायवर्ट किया गया. यात्रियों को रातभर टर्मिनल पर इंतजार करना पड़ा. एयरपोर्ट ने खाना, पानी और कंबल दिए, लेकिन परेशानी तो परेशानी है. एक यात्री ने शिकायत की, "हमारी ट्रिप बर्बाद हो गई."

ड्रोन का रहस्य: रूस पर शक

अब सवाल ये कि ये ड्रोन आए कहां से? यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस घटना के पीछे कौन था, लेकिन यूरोपीय अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि रूस इसके पीछे हो सकता है. रूसी अधिकारियों ने डेनमार्क में हाल ही में हुई ड्रोन घटनाओं में शामिल होने के दावों को खारिज कर दिया है. इसके पहले भी यूरोप में पहले भी ड्रोन की वजह से एयरपोर्ट्स बंद हुए हैं.

सबूत का इंतजार

पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने रात में हेलीकॉप्टर से सर्च किया, लेकिन अंधेरे में ड्रोन का पता नहीं चला. अभी तक ये साफ नहीं कि ड्रोन किसके थे. जर्मन जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं. क्या ये कोई शरारत थी, या फिर कोई बड़ा प्लान? जवाब मिलना बाकी है.