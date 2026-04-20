ईरान की जिद के आगे किसी की न चली, बिचौलिए बने मुनीर ने ट्रंप को मिलाया फोन; क्या किया रिक्वेस्ट?

US Iran Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांतिवार्ता पर आशंका मंडरा रही है. जहां एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही उनका प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाने वाला है, तो दूसरी ओर ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली शांतिवार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है. अब ईरान के इस फैसले के बाद सबसे अधिक टेंशन में पाकिस्तान है.

ईरान के इस्लामाबाद में न आने के कारण पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की जिद के कारण आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है. बताया जाता है कि मुनीर ने ट्रंप के स्थिति के बारे में अवगत कराया है. मुनीर ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने के कारण बातचीत में बाधा पहुंच रही है.

पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयारी

इधर, पाकिस्तान मे दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. हालांकि, समस्या तब खड़ी हो गई, जब ईरान ने इस वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया. ईरान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सामने विश्वसनियता का संकट खड़ा हो गया है. बताया जाता है कि इन सब के बीच पाकिस्तान के आर्म चीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाह से आयात और निर्यात को रोकना बातचीत को आगे बढ़ाने में बड़ी बाधा है.

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ट्रंप ने क्या दिया जवाब

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने आसिम मुनीर के फोन कॉल पर कहा कि वह उनके इस सलाह विचार करेंगे. बता दें कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के साथ ईरान के अन्य बंदरगाहों पर लगातार नाकाबंदी कर रहा है.

ईरान ने क्या कहा?

गौरतलब है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अब तक अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अमेरिका रवैया कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में गंभीरता का संकेत नहीं दे रहा है.

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