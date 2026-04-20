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Hindi Newsदुनियाईरान की जिद के आगे किसी की न चली, बिचौलिए बने मुनीर ने ट्रंप को मिलाया फोन; क्या किया रिक्वेस्ट?

ईरान की जिद के आगे किसी की न चली, बिचौलिए बने मुनीर ने ट्रंप को मिलाया फोन; क्या किया रिक्वेस्ट?

ईरान और अमेरिका बीच होने वाली पीस टॉक से पहले तेहरान ने एक बड़ा अड़ंगा लगा दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे दौर की शांतिवार्ता में हिस्सा नहीं लेगा. इस स्थिति में आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कॉल किया है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:06 PM IST
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फोटो- एआई
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US Iran Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांतिवार्ता पर आशंका मंडरा रही है. जहां एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही उनका प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाने वाला है, तो दूसरी ओर ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली शांतिवार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है. अब ईरान के इस फैसले के बाद सबसे अधिक टेंशन में पाकिस्तान है. 

ईरान के इस्लामाबाद में न आने के कारण पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पसीने छूट रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान की जिद के कारण आसिम मुनीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है. बताया जाता है कि मुनीर ने ट्रंप के स्थिति के बारे में अवगत कराया है. मुनीर ने ट्रंप से कहा कि अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने के कारण बातचीत में बाधा पहुंच रही है. 

पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयारी 

इधर, पाकिस्तान मे दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. हालांकि, समस्या तब खड़ी हो गई, जब ईरान ने इस वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया. ईरान के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सामने विश्वसनियता का संकट खड़ा हो गया है. बताया जाता है कि इन सब के बीच पाकिस्तान के आर्म चीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाह से आयात और निर्यात को रोकना बातचीत को आगे बढ़ाने में बड़ी बाधा है. 

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यह भी पढ़ें: कौन है शमीम माफी? अमेरिका में रहकर ईरान के लिए सूडान से कर रही थी आर्म्‍स डील; हो गई अरेस्‍ट

ट्रंप ने क्या दिया जवाब

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रंप ने आसिम मुनीर के फोन कॉल पर कहा कि वह उनके इस सलाह विचार करेंगे. बता दें कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट के साथ ईरान के अन्य बंदरगाहों पर लगातार नाकाबंदी कर रहा है. 

ईरान ने क्या कहा? 

गौरतलब है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अब तक अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अमेरिका रवैया कूटनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में गंभीरता का संकेत नहीं दे रहा है. 

यह भी पढ़ें: पहला टॉरपीडो लगा, तो सभी... भारत से लौटते ईरानी युद्धपोत पर हमले के समय क्या हुआ? जीवित बचे हामिद ने बताया

 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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