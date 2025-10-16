Advertisement
सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने पर की हत्या! महिला ने की बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड को उतारा मौत के घाट

Florida Murder Case: साकिना थॉम्पसन ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड कायला हॉयसन की हत्या कर दी. ऐसा थॉम्पसन ने इसलिए किया कि उनके एक्स ने उनसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया. 

 

Oct 16, 2025, 04:39 PM IST
Florida Murder Case: अमेरिका के फ्लोरिडा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक महिला ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड की नई गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, हत्या का कारण ये था कि उसके एक्स-बॉयफ्रेंड ने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया. ये मामला 2022 का है और अब महिला को अदालत ने हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है.

 

क्या है पूरा मामला?
जुलाई 2022 में अमेरिका में एक ऐसा मामला हुआ जिसने सभी को चौंका कर रख दिया. यहां एक 31 साल की साकिना थॉम्पसन ने 23 साल की कायला हॉयसन की हत्या कर दी. ये मामला फ्लोरिडा के तमारैक शहर में हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार, थॉम्पसन अपने एक्स के साथ वापस रिश्ते में आना चाहती थी. लेकिन थॉम्पसन के एक्स ने नई गर्लफ्रेंड बनने के बाद उनसे ब्लॉक कर दिया. इससे वे बेहद गुस्सा हो गई और गुस्से में थॉम्पसन ने हॉजसन की हत्या कर दी. 

थॉम्पसन ने छुपाए सबूत
जानकारी के मुताबिक थॉम्पसन ने हत्या के बाद घटनास्थल से सारे सबूत हटाने की कोशिश की. उसने हॉजसन के कड़े पहन लिए, ताकि किसी को शक न हो. इसके बाद वह फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क भाग गई, जिसके बाद पुलिस ने 2022 अगस्त में उसे गिरफ्तार किया और उसे फ्लोरिडा वापस लाया गया. इतना ही नहीं, यह भी पता है कि हत्या के वक्त थॉम्पसन 2 महीने की प्रेग्नेंट थी.

 

अदालत में थॉम्पसन ने क्या कहा?
आदलत ने थॉम्पसन ने दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में हॉजसन की हत्या की. उसका कहना है कि हॉजसन ने हुक्के का कांच उसे पेट में मारा था, जिससे उसे लगा कि उसके में पल रहे बच्चे की जान को खतरा है. उसने ये भी बताया कि वह उसके बाद बेहोश हो गई थी और जब होश में आई तो हॉजसन मरी हुई थी. 

 

प्रॉसिक्यूशन का तर्क
वहीं प्रॉसिक्यूशन ने थॉम्पसन की बातों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया. उनका कहना है कि यह पूरी तरह से यह एक सोची-समझी साजिश थी. उन्होंने ये भी कहा कि थॉम्पसन हत्या की प्लानिंग करके न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा आई थी. उसने पहले से ही सब फिक्स कर दिया था. 

 

हॉयसन के परिवारों ने न्याय की मांग की
कायला हॉजसन के परिवार वालों ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई थी. हालांकि अब कोर्ट ने थॉम्पसन को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. 

