WATCH: अफसर का मर्डर कर हाई स्पीड बाइक से भागा कातिल, पुलिस का पीछा और 5 मिनट बाद थम गया पूरा 'खेल'!

US Deputy Sheriff Murder News: अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य में सोमवार को एक ऐसा वाकया सामने आया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. सैन बर्नार्डिनो काउंटी में एंड्रयू नुनेज नाम डिप्टी शेरिफ एंड्रयू नुनेज उस वक्त मारा गया, जब वो एक घरेलू विवाद की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे थे. कुछ ही मिनटों में यह साधारण कॉल एक घातक मुठभेड़ में बदल गई. जिसके बाद हत्यारा अंधाधुंध गोलियां चलाकर अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गया.

डिप्टी शेरिफ का कर दिया मर्डर

शेरिफ नुनेज के साथी अधिकारियों ने बताया कि 1:30 बजे (स्थानीय समय) रैंचो कुकामोंगा इलाके में गोलीबारी की खबर मिली थी. जब डिप्टी शेरिफ एंड्रयू नुनेज अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो संदिग्ध हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपी तेज स्पीड में बाइक चलाकर वहां से भाग निकला. उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हाईवे पर तैनात पुलिस वाले भी हैरानी के साथ देखते रह गए.

तेज स्पीड बाइक से भागा हमलावर

हालांकि उसकी तेज स्पीड के बावजूद पुलिस ने उसका पीछा करने की भरपूर कोशिश की. पुलिस के वायरलेस रेडियो पर लगातार चेतावनी गूंजती रही कि संदिग्ध गलत दिशा में भाग रहा है! चश्मदीदों ने बताया कि संदिग्ध हमलावर कई बार रॉन्ग साइड लेन में घुसा, जिससे सड़क पर अफरातफरी मच गई. पुलिस और हमलावर के पीछे सड़क पर चल रहा यह नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लग रहा था.

#BREAKING: Watch as a high-speed police motorcycle pursuit takes a shocking turn when a car deliberately rams into the suspect’s bike. The suspect, who was armed was sent crashing in a dramatic end to the chase. pic.twitter.com/1GZftzmKsz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 27, 2025

उसकी यह खतरनाक रफ्तार सिर्फ पांच मिनट तक चली. फ्रीवे के एग्जिट 56 (Ontario) के पास उसने एक कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह भी जोरदार धमाके के साथ सड़क पर गिर पड़ा. कुछ ही देर में पुलिस वाहन और हेलिकॉप्टर वहां पहुंच गए.

एक्सिडेंट में हुआ गंभीर रूप से घायल

स्काई फॉक्स चैनल की लाइव फुटेज में संदिग्ध को गर्दन के ब्रेस में बैठे देखा गया, उसके पास एक पिस्तौल सड़क पर गिरी हुई थी. पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर गर्नी पर रखकर एयरलिफ्ट कर अस्पताल भेज दिया. उसकी पहचान और हालत के बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

शोक में डूबा पूरा शहर

इसी बीच, पुलिस ने शुरुआती घटना-स्थल हॉलीकॉक स्ट्रीट (Rancho Cucamonga) में तलाशी ली, जहां खून से सना बुलेटप्रूफ जैकेट और टूटी हुई खिड़की वाला पुलिस वाहन मिला. जांचकर्ता अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या यह हत्या किसी घरेलू विवाद से उपजी बदले की कार्रवाई थी या इसके पीछे कुछ और वजह छिपी है. अधिकारियों का कहना है, 'यह सिर्फ एक डिप्टी की नहीं, बल्कि हमारी पूरी फोर्स की क्षति है.' इस घटना के बाद से पूरा सैन बर्नार्डिनो शोक में डूबा है.