Advertisement
trendingNow12957230
Hindi Newsदुनिया

इस मुस्लिम बहुल देश में 'बीफ बैन' की बात, लेकिन इवेंट में शराब परोसने पर मचा हंगामा, PM को देना पड़ा दखल

मलेशिया में मुस्लिम के अलावा हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए वहां अक्सर सरकारी इवेंट में बीफ को न परोसे जानी की बात कही जाती, लेकिन ऐसे आयोजनों में शराब पहले से बैन है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मुस्लिम बहुल देश में 'बीफ बैन' की बात, लेकिन इवेंट में शराब परोसने पर मचा हंगामा, PM को देना पड़ा दखल

Malaysia Beef Ban Proposal: मलेशिया के पर्यटन मंत्री तियोंग किंग सिंग (Tiong King Sing) ने पस्ताव दिया है कि ऑफिशियल इवेंट्स में बीफ पर बैन लगाया जाए, ताकि हिंदुओं और बौद्ध धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत न हो. लेकिन एक सरकारी पर्यटन समारोह में जब शराब परोसी गई तो विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद वहां के पीएम अनवर इब्राहिम (Anwar Ibrahim) ने अपने मंत्री को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई.

शराब और पोर्क पहले से बैन
मुस्लिम बहुल देश मलेशिया, इस्लामी परंपराओं का सम्मान करने के लिए पहले से ही ऑफिशियल इवेंट्स में शराब और पोर्क पर बैन लगाया है. हालांकि, चान त्से यूएन (Chan Tse Yuen) की लीडरशिप वाली नई विपक्षी दल 'पार्टी हाती राक्यत मलेशिया (हाती)' ने सरकार से गोमांस पर प्रतिबंध लगाकर हिंदू और बौद्ध समुदायों के लिए भी ये सम्मान बढ़ाने का आग्रह किया है. 

मलेशिया में कितनी हिंदू आबादी?
मलेशिया की आबादी का तकरीबन 7 फीसदी हिस्सा हिंदू और कुछ बौद्ध हैं, जो पारंपरिक रूप से धार्मिक मान्यताओं के कारण बीफ से परहेज करते हैं. चान ने तर्क दिया कि सच्ची धार्मिक समानता के लिए सिर्फ मुसलमानों के प्रति ही नहीं, बल्कि सभी समुदायों के प्रति समान स्तर का सम्मान दिखाना जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस प्रस्ताव पर राय एक जैसी नहीं है. कुछ हिंदू और बौद्ध ग्रुप सहित समर्थक इसे एक लंबे समय से इंतजार किए जाने वाला कदम बताते हैं. राजनीतिक टिप्पणीकार प्रो. जेम्स चिन (Prof. James Chin) ने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि दूसरों की प्रथाओं की अनदेखी करते हुए इस्लामी आहार नियमों को लागू करना 'पाखंड' है. उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब और गोमांस दोनों पर बैन लगाना मलेशिया की मल्टीकल्चरलिज्म का एक सही अक्स होगा.

फ्यूचर के लिए आसान नहीं
हालांकि, आलोचक चेतावनी देते हैं कि इस तरह के बैन फ्यूचर में फूड बैन के लिए एक "फिसलन भरा रास्ता" तैयार कर सकते हैं, जिससे पब्लिक फंक्शन हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो जाएंगे. कुछ मलेशियाई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस विचार का मजाक उड़ाया है और सुझाव दिया है कि जल्द ही इवेंट्स में सिर्फ पानी ही परोसा जा सकता है.

क्या सच में बैन हो सकता है बीफ?
ये बहस मलेशिया में धर्म, संस्कृति और शासन के बीच के नाजुक संतुलन को बयां करती है. हालांकि बीफ बैन अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, ये मुस्लिम बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान करने और अल्पसंख्यक धर्मों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के बीच बढ़ते तनाव को दिखाता है. अगर इसे लागू किया जाता है, तो ये मलेशिया की मल्टीकल्चरल और मल्टीरिलीजियस पहचान को संभालने के तरीके में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

beefAlcoholMalaysia

Trending news

क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज