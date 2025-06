DNA: जापान खतरे में या वहां के मुसलमान? क्यों अचानक सड़कों पर उतर आए हजारों लोग

Japan Musilm Issue: भारतीय संस्कृति में अतिथियों को देवता कहा गया है. जापान में अतिथियों के लिए ओमोतेनासी शब्द का प्रयोग किया जाता है. इसका अर्थ है मेहमानों का गर्मजोशी और सम्मान के साथ स्वागत करना. लेकिन जापान में आजकल मुसलमानों खासकर प्रवासी कुर्दों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है.यानी जापान में इस वक्त, मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है.

कुर्दों के खिलाफ सड़कों पर उतरे जापानी

इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो जापान के सैतामा प्रांत की हैं. जापान का झंडा लिए हजारों लोग कुर्दों के खिलाफ सड़क पर उतर आए. कुर्द जापान के मूल निवासी नहीं है बल्कि तुर्किए, इराक और सीरिया के रहनेवाले लोग हैं, जिनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं. इन देशों में कुर्दों के खिलाफ अत्याचार बढ़ा तो जापान ने मानवीयता दिखाते हुए उन्हें वीजा में छूट दी. इसके बाद दक्षिण सैतामा के कावागुची और वाराबी में कुर्दों की आबादी लगातार बढ़ी.

कावागुची और वाराबी का इलाका एक तरह से मिनी कुर्दिस्तान बन गया. आबादी बढ़ने के साथ ही इस इलाकों में कुर्दों की दहशत भी बढ़ी तो शांतिप्रिय जापानी मूल के लोगों को मातृभूमि को बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा. 2023 से सुन्नी कुर्दों को जापान से बाहर निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है. इसके पीछे सालों का गुस्सा था. दरअसल जुलाई 2023 में एक कुर्द ने दो जापानी लोगों की हत्या कर दी. जनवरी 2024 में कुछ कुर्द लोगों पर एक जापानी युवती के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा. इस केस के एक आरोपी पर फिर 12 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा.

सितंबर 2024 में बिना लाइसेंस वाले कुर्दिश ड्राइवर ने 2 जापानी मोटरसाइकिल सवारों की कुचल कर हत्या कर दी.

Apparently Japan is being swamped by Kurdish PKK members from Turkey who are making use of immigration loopholes to gain entry.

It's caused massive discourse in Japan about whether they truly want to follow the West's lead.

pic.twitter.com/VJA6jYAQm9

— (@NiohBerg) September 2, 2024