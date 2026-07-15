Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी PAK सरकार, JAAC के नेताओं से बातचीत शुरू! कैसे बैकफुट पर आए शहबाज-मुनीर?

प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी PAK सरकार, JAAC के नेताओं से बातचीत शुरू! कैसे बैकफुट पर आए शहबाज-मुनीर?

पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि JAAC और शहबाज सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है. प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 15, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:02 PM IST
प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी PAK सरकार, JAAC के नेताओं से बातचीत शुरू! कैसे बैकफुट पर आए शहबाज-मुनीर?

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत टेक्स-2026... योगी सरकार की टेक्सटाइल नीति से उत्तर प्रदेश को मिली नई पहचान
Lucknow latest news41 min ago
2
Lucknow latest news1 hr ago
3
Rohit Sharma1 hr ago
4
us crime1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago