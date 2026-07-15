/प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी PAK सरकार, JAAC के नेताओं से बातचीत शुरू! कैसे बैकफुट पर आए शहबाज-मुनीर?

Pakistan News: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoJK) में पाक पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसीम मुनीर के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है. हाल में ही खबर आई थी कि प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ एक लॉन्ग मार्च करते हुए बढ़ रहे हैं.
इस बीच ज्वॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के चीफ लीडर सरदार अमन कश्मीरी ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह PoJK को स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहे हैं.
इधर, कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि JAAC की मांग के आगे शहबाज सरकार झुकती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि JAAC की मांग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है तथा पाकिस्तान सरकार और मौजूदा सरकार अब झुक गई है.
सूत्रों के अनुसार, पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए पाकिस्तान के पूर्व पीएम जा परवेज अशरफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है.
बता दें कि PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में चल रहे संकट को सुलझाने के लिए 'सत्य और सुलह आयोग' (Truth and Reconciliation Commission) बनाने का प्रस्ताव दिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, PoK के कई शहरों को सील किया गया है. इसके अलावा अधिकारियों ने रावलकोट में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक लगाकर एक तरीके से मीडिया ब्लैकआउट भी लागू किया गया है. बता दें कि करीब 1 महीने से अधिक समय से पीओके में तनाव जारी है.
इससे एक दिन पहले JAAC के रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लंबे एक मार्च से पहले हुई झड़पों में 2 सुरक्षाकर्मियों समेत कम से कम 12 लोगों की जान गई है. वहीं, जेएएसी नेताओं का दावा है कम से कम 40,000 प्रदर्शनकारियों की ओर से मुजफ्फरबाद की तरफ मार्च करने की योजना बनाई गई.
पिछले कुछ सालों से पीओके में लगातार सरकार विरोधी अभियान जारी है. इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहबाज सरकार की ओर से कम से कम 4,000 रेंजर्स, पुलिस और फ्रंटियर कोर कर्मियों को तैनात किया है. इसका उद्देश्य है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोका जा सके.
इस बीच JAAC नेता सरदार अमन कश्मीरी ने आरोप लगाया है कि आंदोलन करने वाले लोगों को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने यहां तक दावा किया कि कई लोगों के सिरों पर इनाम भी रखा गया है.