मेरा भाई कब्र में है... 'जुलाई आंदोलन' के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, बांग्लादेश सरकार के सीने पर चढ़कर कर रहे ये मांग
मेरा भाई कब्र में है... 'जुलाई आंदोलन' के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, बांग्लादेश सरकार के सीने पर चढ़कर कर रहे ये मांग

आंदोलन और अस्थिरता के इस दौर में बांग्लादेश की लोकतांत्रिक स्थिति एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है. अब देखना होगा कि यूनुस सरकार इस जनदबाव और पीड़ित परिवारों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है.

Written By  IANS|Edited By: Sharda singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:52 PM IST
मेरा भाई कब्र में है... 'जुलाई आंदोलन' के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, बांग्लादेश सरकार के सीने पर चढ़कर कर रहे ये मांग

पिछले वर्ष बांग्लादेश में हुए ‘जुलाई आंदोलन’ के पीड़ित परिवारों ने मंगलवार को ढाका में बड़ा प्रदर्शन किया. आंदोलन के दौरान मारे गए और घायल लोगों के परिजनों ने अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार असीफ नजरुल के इस्तीफे की मांग करते हुए सचिवालय के सामने विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन की शुरुआत नेशनल प्रेस क्लब से हुई, जहां से पीड़ितों और समर्थकों ने एक जुलूस निकाला और सचिवालय पहुंचकर धरना दिया. इस दौरान “इस्तीफा दो, असीफ नजरुल इस्तीफा दो” जैसे नारे गूंजते रहे. प्रदर्शन की वजह से सचिवालय के आसपास भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम जनता को काफी परेशानी भी हुई.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक साल बीत जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला है. बुलबुल करीम, जिनके बेटे की पिछले साल आंदोलन में मौत हुई थी, ने कहा, “सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है. असली दोषी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और पैसे के दम पर जमानत ले रहे हैं. कानूनी सलाहकार खामोश बैठे हैं.”

इसे भी पढ़ें- 'मुझे गोली मार दो और PM आवास में दफना दो...', शेख हसीना का वो अंतिम 1 घंटा जब देश छोड़ना पड़ा, सेना प्रमुख ने जबरन क्या-क्या कराया?

 

मेरा भाई कब्र में है...

प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाकर सिर्फ एक ही बात की मांग कि है... “इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, असीफ नजरुल इस्तीफा दो”, “एक ही मांग, एक ही बात, असीफ नजरुल इस्तीफा दो”, “हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, न्यायपालिका क्या कर रही है”, “मेरा भाई कब्र में है, हत्यारा बाहर क्यों है”, “भाई का खून व्यर्थ नहीं जाने देंगे.” 

घायल फिर से सड़क पर उतरेंगे

जुलाई आंदोलन में घायल हुए अमीनुल इस्लाम ने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो घायल फिर से सड़क पर उतरेंगे. उन्होंने कहा, “हम डरने वाले नहीं हैं. अगर सरकार ने हमारी आवाज नहीं सुनी, तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे.” एक मृत छात्र अहनाफ की मां सफात सिद्दीकी ने पुलिस पर बदसलूकी और मारपीट का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “हम न्याय मांगने आए थे, लेकिन पुलिस ने हमें गालियां दीं और मुझे लात मारी. यह कैसा लोकतंत्र है?”

क्या था जुलाई आंदोलन

गौरतलब है कि जुलाई 2024 में छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ा था, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया. इसके बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता तेज हो गई और अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा. इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन उसके बाद से ही देश में लगातार प्रदर्शन और असंतोष का माहौल बना हुआ है.

कैसे फंस गए असीफ नजरुल

पीड़ित परिवारों की मांग है कि जुलाई आंदोलन में मारे गए और घायल लोगों को न्याय दिलाया जाए और जिन अधिकारियों ने कार्रवाई में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं. साथ ही वे असीफ नजरुल को पद से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं. 

इसे भी पढ़ें- Bangladesh: कभी जमकर लुटाया प्यार, अब हो गई रार, शेख हसीना के 'दुश्मनों' में ठनी; लगाए ये संगीन आरोप

 

