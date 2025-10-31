मेरी हिंदू वाइफ एक दिन जरूर ईसाई बनेंगी... अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐसा क्यों कहा?

JD Vance Usha interfaith marriage: नेता चाहे भारत के हों या विदेशों के उन्हें अक्सर उन सवालों और चीजों से जूझना पड़ता है जिसका सामना वो नहीं करना चाहते. रुढिवादिता और कट्टरपंथ से जुड़े मामले हों या निजी जिंदगी से जुड़े मसले, नेताओं को अप्रिय सवालों का सामना करना ही पड़ता है. ऐसा ही लेटेस्ट और हाईप्रोफाइल मामला सामने आया अमेरिका में जहां उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये उम्मीद जताई है कि उनकी भारतीय मूल की हिंदू धर्म की प्रेक्टिस फॉलो करने वाली पत्नी उषा, उनकी अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद, एक न एक दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी.

वेंस की शादी का अनसुना किस्सा!

इसके साथ वेंस ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका अंतर्धार्मिक विवाह आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है. उनके इस बयान पर लाखों अमेरिकी लोग हैरानी जता रहे हैं क्योंकि एक बेहद दिलचस्प ट्विस्ट के तहत पत्नी के ईसाई बनने का सपना देख रहे वेंस पहले खुद नास्तिक थे, ऊषा ने ही वेंस को ईसाई धर्म अपनाने में मदद की थी.'

मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में बुधवार रात पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और ट्रंप के बेहद करीबी चार्ली किर्क, जिनकी सितंबर में हत्या कर दी गई थी, उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम संबोधित करते हुए वेंस ने न सिर्फ पारिवारिक बल्कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में लोगों को बताया कि कैसे ऊषा ने उनकी जिंदगी बदल दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 14 देश, 30 हजार KM लंबी दुनिया की वो सड़क, जहां यू-टर्न देखने को तरस जाते हैं लोग!

जब 'दे' मेट

जेडी और ऊषा जब येल लॉ स्कूल में एक दूसरे से मिले थे तब वेंस 'नास्तिक' कहते थे. ऊषा के समझाने पर उन्होंने अपने तीनों बच्चों का पालन-पोषण ईसाई धर्म में किया. वेंस ने अपने भाषण में कहा, 'जैसा मैं उनसे कह चुका हूं और सार्वजनिक रूप से भी मैंने पहले भी ये कहा है और अब अपने 10,000 से ज्यादा करीबी दोस्तों के सामने कहता हूं कि उम्मीद है कि ऊषा भी उसी तरह प्रभावित होंगी जैसे मैं चर्च से प्रभावित हुआ. हां, सच कहूं तो, मैं यही चाहता हूं क्योंकि मैं ईसाई धर्म में विश्वास करता हूं. अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो गॉड कहते हैं कि हर किसी के पास स्वतंत्र इच्छाशक्ति है और इससे मुझे कोई समस्या नहीं होगी.'

वेंस ट्रंप की पार्टी के नेता है. अमेरिका में आज भी कई लोग ईसाई धर्म की कट्टरपंथी व्याख्या में विश्वास करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी धर्म की आड़ में या धर्म के नाम पर खुलकर वोट मांगे जाते हैं.