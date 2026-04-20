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Hindi Newsदुनिया‘मेरी ईरान डील से आएगी दुनिया में शांति’, वार्ता पर असमंजस के बीच बोले ट्रंप; डेमोक्रेट्स को बताया देशद्रोही

‘मेरी ईरान डील से आएगी दुनिया में शांति’, वार्ता पर असमंजस के बीच बोले ट्रंप; डेमोक्रेट्स को बताया 'देशद्रोही'

Donald Trump on Iran Peace Deal: ईरान के साथ शांति वार्ता पर असमंजस के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि उनकी ईरान डील से दुनिया में शांति आएगी. विपक्षी डेमोक्रेट्स को 'देशद्रोही' बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 21, 2026, 01:15 AM IST
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‘मेरी ईरान डील से आएगी दुनिया में शांति’, वार्ता पर असमंजस के बीच बोले ट्रंप; डेमोक्रेट्स को बताया 'देशद्रोही'

Donald Trump on Iran and Democrats: इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी या नहीं, इस पर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स लंबे अर्से से ईरान के खतरों पर बात करते आ रहे थे. अब जब वे उस खतरे को दूर कर रहे हैं तो डेमोक्रेट इसे तानाशाही बताकर लोगों को भड़का रहे हैं. 

'डेमोक्रेट्स ने ईरान को दिए थे 1.7 अरब डॉलर'

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट करके लिखा, 'ईरान के साथ जो डील हम कर रहे हैं, वह JCPOA से कहीं बेहतर होगी, जिसे आमतौर पर ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है. यह डील बराक हुसैन ओबामा और स्लीपी जो बाइडेन की ओर से लिखी गई थी, जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी अब तक की सबसे खराब डील्स में से एक थी.'

ट्रंप ने आगे लिखा, 'यह डील न्यूक्लियर हथियार बनाने की गारंटीड सड़क थी. लेकिन हम जो डील कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा और न ही हो सकता है. डेमोक्रेट्स ने ईरान के तुष्टिकरण के लिए उसे 1.7 अरब डॉलर दिए थे, जिसे ईरानी नेतृत्व इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सके.' 

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अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,'उन्होंने डीसी, वर्जीनिया और मैरीलैंड के बैंकों से सारा कैश खाली कर दिया था. उन बैंकरों ने कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा. मैंने उस डील को खत्म नहीं किया होता, तो न्यूक्लियर हथियार इजरायल और पूरे मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल किए जाते, जिसमें हमारे प्यारे अमेरिकी सैन्य अड्डे भी शामिल थे.'  

'ईरान डील पूरी दुनिया के सुरक्षा की गारंटी होगी'

वॉशिंगटन पोस्ट न्यूजपेपर पर तंज कसते हुए ट्रंप ने लिखा, 'लाइटवेट वॉशिंगटन पोस्ट जैसे फेक न्यूज के जर्नलिस्ट डेविड इग्नेशियस JCPOA की बात करना बहुत पसंद करते हैं. जबकि उन्हें पता है कि यह डील खतरनाक थी और हमारे देश के लिए पूरी तरह शर्मनाक थी.'  

अपनी पहल की तारीख करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर ट्रंप के नेतृत्व में कोई डील हुई, तो वह इजरायल और मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए शांति, सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी देगी. यह ऐसी डील होगी जिस पर पूरी दुनिया गर्व करेगी. इसके बजाय कि हम सालों तक शर्म और अपमान सहते रहें, जो अक्षम और कायर नेतृत्व के कारण हमें झेलना पड़ा!'

विपक्ष पर बरसते हुए ट्रंप ने कहा, 'डेमोक्रेट्स, ईरान के मामले में हमारी बहुत मजबूत स्थिति को हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.  पहला विश्व युद्ध 4 साल 3 महीने और 14 दिन चला. दूसरा विश्व युद्ध 6 साल और 1 दिन चला. कोरियाई युद्ध 3 साल 1 महीना और 2 दिन चला. वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने और 29 दिन चला और इराक 8 साल 8 महीने और 28 दिन चला. इसके बावजूद वे कहते हैं कि मैंने ईरान को हराने के लिए सिर्फ 6 हफ्ते का वादा किया था. वास्तव में, सैन्य दृष्टिकोण से यह इससे भी कहीं तेज था. मैं उन्हें अमेरिका को जल्दबाजी में ऐसी डील बनाने के लिए नहीं धकेलने दूंगा, जो उतनी अच्छी न हो जितनी हो सकती है.'  

मुझ पर डील का कोई दबाव नहीं- ट्रंप

मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा,'मैं फेक न्यूज में पढ़ रहा हूं कि मुझे डील करने के लिए दबाव है. यह बिल्कुल गलत है! मैं किसी भी तरह के दबाव में नहीं हूं और सब कुछ अपेक्षाकृत जल्दी हो जाएगा! समय मेरा दुश्मन नहीं है. महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार 47 साल बाद हम उस गड़बड़ को ठीक कर रहे हैं, जो अन्य राष्ट्रपतियों ने होने दिया.  उनमें ईरान के मामले में जरूरी साहस और दूरदृष्टि नहीं थी. हम इसमें हैं और इसे सही तरीके से किया जाएगा.' 

डेमोक्रेट्स को देशद्रोही ठहराते हुए ट्रंप ने लिखा, 'हम कमजोर और दयनीय डेमोक्रेट्स को, जो सबके सब ट्रेटर (देशद्रोही) हैं को यह नहीं करने देंगे. ये लोग सालों से ईरान के खतरे की बात करते रहे और कहते रहे कि कुछ करना चाहिए, लेकिन अब जब मैं यह कर रहा हूं तो वे हमारी सेना और ट्रंप प्रशासन की उपलब्धियों को छोटा कर रहे हैं. यह पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से चल रहा है, ठीक वेनेजुएला के मामले में हमने किया था. बस यह बड़ा और ज्यादा जटिल ऑपरेशन है. हालांकि, नतीजा वेनेजुएला जैसा ही होगा.' 

अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए ट्रंप ने लिखा,'अपने पहले टर्म में मैंने हमारे देश के इतिहास की सबसे शानदार सेना बनाई, जिसमें स्पेस फोर्स भी शामिल थी. अपने दूसरे टर्म में मैं ठीक और समझदारी से अपनी सेना का इस्तेमाल उन समस्याओं को हल करने के लिए कर रहा हूं, जो कम समझ और क्षमता वाले लोगों की ओर से हमें सौंपी गई थीं.' 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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