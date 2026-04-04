तेहरान में फांसी का फरमान... ईरानी क्रांति में भागकर पहुंची US, अब अरबपति बन इजरायल की मदद कर रही

क्वालकॉम (Qualcomm) की सह-संस्थापक इजाक नाजेरियन (Izak Nazarian) की बेटी डोरा नाजेरियन(Dora Nazarian) महज 17 साल की उम्र में ईरानी क्रांति के दौरान वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई थीं और अब वो लॉस एंजिल्स के बेवर्ली हिल्स (Beverly Hills) में रहती हैं और वहां से इजरायल-समर्थक परोपकारी कामों का नेतृत्व करती हैं. युद्ध के कारण क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बीच वे जमीनी हालात से गहराई से जुड़ी रहती हैं. डोरा कदीशा नाजेरियन ने बताया कि वो एक यहूदी व्यवासायी हैं और परोपकार के काम किया करती हैं. उन्होंने बताया कि उनका जन्म ईरान में हुआ था वहीं उनका बचपन बीता. वाइनेटन्यूज डॉट कॉम से बातचीत में उन्होंने बताया, 'मैं बेवर्ली हिल्स (Beverly Hills) में रहती हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा इजरायल में रहता है.'

डोरा नाजेरियन ने बताया कि ने वाइनेटन्यूज डॉट कॉम से बातचीत करते हुए अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि मैं आपसे वीडियो कॉल पर जुड़ जाउंगी लेकिन अगर इस बीच युद्ध का सायरन बजेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए कॉल काट दूंगी और हालात सामान्य होते ही फिर जुड़ जाउंगी. उन्होंने बताया कि 'मैं 6 अक्टूबर, 2023 को छुट्टियों के लिए इजरायल से वापस अमेरिका लौटी थी. ठीक इसके अगले ही दिन 23 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला बोल दिया था. जैसे ही उड़ानें दोबारा शुरू हुईं, मैं वापस आ गई और तुरंत गाजा सीमा क्षेत्र की ओर चली गई. जून में ईरान के साथ हुए पिछले युद्ध के दौरान भी मैं इजरायल में ही थी और अब मैं बस दोबारा वहां जाने के मौके का इंतजार कर रही हूं.'

1979 ईरानी क्रांति में 17 साल की उम्र में भागी

तीन बच्चों की मां और नौ बच्चों की दादी नाजेरियन, 1979 की इस्लामी क्रांति के दौरान 17 साल की उम्र में ईरान से भाग गई थीं. वे इजाक परविज नाजेरियन (Izak Parviz Nazarian) की बेटी हैं एक इजरायली-अमेरिकी व्यवसायी, जिन्हें कभी दुनिया का सबसे अमीर ईरानी यहूदी माना जाता था. नाजेरियन परिवार का अधिकांश हिस्सा जो लॉस एंजिल्स के सबसे प्रमुख और समृद्ध ईरानी यहूदी परिवारों में से एक है वो लोग बेवर्ली हिल्स में रहते है. यहां ईरानी मूल के लगभग 8,000 यहूदी रहते हैं. यह समुदाय इजरायल के प्रति अपने मजबूत समर्थन और शहर तथा लॉस एंजिल्स के व्यापक क्षेत्र पर अपने प्रभाव के लिए जाना जाता है.

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शरोना नाजेरियन से मिली थी बड़ी प्रेरणा

इसका एक उदाहरण पिछले साल देखने को मिला, जब शरोना नाजेरियन जो क्रांति के बाद ईरान से भागकर आई थीं को बेवर्ली हिल्स का मेयर चुना गया. इसके साथ ही वे अमेरिकी इतिहास की पहली ईरानी-मूल की यहूदी मेयर बन गईं. नाजेरियन बहुत गर्व से बताती हैं कि 'उनकी शादी मेरे चचेरे भाई से हुई है. उनसे पहले, 2007 में, जिमी डेलशाद शहर के पहले फारसी यहूदी मेयर बने थे.' लॉस एंजिल्स, खासकर बेवर्ली हिल्स में रहने वाले ईरानी यहूदी समुदाय के लोग अपनी सफलता और समृद्धि के लिए जाने जाते हैं. नाजेरियन बताती हैं, 'इसे ‘तह-रेंजेल्स’ कहा जाता है, और यह एक जबरदस्त और सफल समुदाय है.'

कड़ी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा

नाजेरियन ने आगे बताया, 'यह कड़ी मेहनत और परिवार, समुदाय और ईमानदारी जैसे मूल्यों के प्रति मजबूत निष्ठा का नतीजा है.' ईरान से अचानक भागकर आए कई फारसी प्रवासियों जिनमें डॉक्टर और वकील भी शामिल थे के पास जरूरी कागजात नहीं थे या उन्हें भाषा की रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वे अपने पेशे में काम नहीं कर पाए. वह कहती हैं, उन्होंने दूसरे काम किए, जैसे दुकानदार के तौर पर, लेकिन उन्होंने यह पक्का किया कि उनके बच्चों को प्राइवेट शिक्षा और यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मिलें. आज हमारे बीच उद्यमी, वकील और डॉक्टर हैं और हम आज भी अपने परिवार की एकता और यहूदी परंपराओं को सहेजकर रखे हुए हैं.'

कैसे ईरान से निकलीं नाजेरियन और उनका परिवार?

नाजेरियन ईरान में अपने बचपन को याद करती करते हुए बतातीं हैं कि साल 1978 तब तक सब कुछ ठीक था, जब तक कि वहां अशांति शुरू नहीं हो गई. उन्होंने बताया,

'मेरे पिता ने मेरी मां और मेरे दो छोटे भाइयों को इजरायल भेज दिया. बाद में उन्होंने मेरी बहन को भी भेज दिया और अंत में सिर्फ मैं और वे ही बचे रह गए. मुझे कर्फ्यू और सड़कों पर घूमते टैंक आज भी याद हैं.' उन्होंने आगे बताया, 'जब मुझे वहां खतरे का एहसास हुआ तो मैंने एक सूटकेस में अपना सामान भरा और वहां से निकल पड़ी.' नाजेरियन ने आगे बताया, 'जब मैं घर से भाग रही थी तब मैंने अपने घर की तिजोरी खोली जिसका पासवर्ड मुझे आज भी याद है. उस तिजोरी से मैंने अपने लिए सारी जरूरी कागजात वहां से निकाले, बाद में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से मेरी जान बची. '

'मेरा नाम आज भी सजा-ए-मौत की लिस्ट में'

नाजेरियन ने आगे बताया, 'मेरे माता-पिता ईरान क्रांति के दौरान वहां फंसे हुए यहूदियों को बचाने में लगे हुए थे. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देश छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से निकल सकें. इस दौरान मेरे माता-पिता को वहां रोकने की पूरी कोशिश की गई लेकिन इत्तेफाक से वो लिस्ट में जिसमें तेहरान छोड़कर जाने वाले व्यापारियों के नाम थे वो ऐसे अधिकारी के हाथ में आ गई जिसकी मेरे पिता ने कुछ ही समय पहले मदद की थी. उस अधिकारी ने मेरे पिता को पहचान लिया और उसकी मदद से मेरे माता-पिता वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए. इसके ठीक एक सप्ताह के बाद मेरा और मेरे परिवार का नाम सजा-ए-मौत की लिस्ट में डाल दिया गया. मेरा नाम आज भी उस लिस्ट में मौजूद है.'

खोया हुआ अतीत, पुरानी यादें और अपनी पहचान

नाजेरियन ने बताया, 'मुझे आज भी अपने पुराने दिनों की बहुत याद आती है और मैं वहां रहने वाले लोगों के संपर्क में भी हूं. लेकिन आज के ईरानी लोग अब वैसे नहीं रहे, जिनके साथ मैं बड़ी हुई थी. यहां तक कि उनकी भाषा भी अब बदल चुकी है. अपने पिता के बारे में याद करते हुए वो बताती हैं कि बहुत कम उम्र में ही वह अनाथ हो गए थे और महज 12 साल की उम्र से ही अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करना शुरू कर दिया था. बाद में वे इजरायल चले गए, वहां के 'स्वतंत्रता संग्राम' में हिस्सा लिया और अंत में 'क्वालकॉम' (Qualcomm) के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों में से एक बन गए.

लॉस एंजिल्स आने के बाद बहुत तेजी से की तरक्की

नाजेरियन ने अपने पिता के बारे में आगे बताया, 'लॉस एंजिल्स में बसने के बाद, उनके पिता के बिजनेस ने इतनी तेजी से ग्रोथ किया कि वो देखते ही देखते अरबपति बन गए. 'क्वालकॉम' में हमारे परिवार की हिस्सेदारी की अनुमानित कीमत लगभग 2.5 अरब डॉलर है. आज की तारीख में हमारे परिवार का मुख्य रूप से 'वेंचर कैपिटल', 'रियल एस्टेट' और 'तकनीकी निवेश' के क्षेत्रों पर पूरा फोकस है. साल 2017 में मेरे पिता का निधन हो गया. उसके बाद अगली पीढ़ी ने उनके दिखाए हुए रास्त को पकड़ा.' डोरा नाजेरियन अब परिवार के परोपकारी कार्यों की बागडोर संभाल रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य इजरायली समाज को मजबूत बनाना और दुनिया भर में फैले यहूदी समुदाय के साथ अपने संबंधों को और भी गहरा करना है. उनके प्रयास दो मुख्य पहलों पर केंद्रित हैं, पहला लॉस एंजिल्स स्थित एक परोपकारी कोष जो शिक्षा, सार्वजनिक नीति और छात्रवृत्तियों का समर्थन करना और दूसरा इजरायल में नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र (CECI) एक गैर-पक्षपातपूर्ण संगठन जिसकी स्थापना 2003 में सरकारी कार्यक्षमता में सुधार के उद्देश्य से की गई थी.

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