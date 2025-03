फट गईं सड़कें, काल के गाल में समा गए 150 लोग, जिंदगी तबाह; म्यांमार-थाईलैंड का भूकंप ने किया ऐसा हाल

Myanmar Earthquake: म्यांमार में आए तेज भूकंप ने काफी नुकसान पहुंचाया है. भूकंप की कंपन इतनी तेज थी इसका असर चीन, कंबोडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और भारत की कुछ जगहों पर देखने को मिला. भूकंप के कारण म्यांमार के दूसरे सबसे बड़ा शहर मांडले में कुल 154 लोगों की जान चली गई. इस दौरान कई बिल्डिंग और पुल ढह गए थे, जिसमें कई लोग दब गए थे. भारत समेत कई देशों ने इसपर शोक जताया है. रेस्क्यू अभियान अभी तक जारी है. भारत म्यांमार के लिए राहत का सामान भेज रहा है. इसके लिए भारतीय वायु सेना का C-130J विमान म्यांमार भेजा जा रहा है.

वापस आया भूकंप

भूकंप को लेकर म्यांमार के 6 इलाकों में इमरजेंसी घोषित की गई है, जिसको लेकर वहां की सत्तारूढ़ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए अपील की है. WHO और रेड क्रॉस जैसी जैसी संस्थाओं ने भी कहा कि म्यांमार को आर्थिक सहायता की काफी मदद है. यहां की अर्थव्यवस्था वैसे भी आर्थिक संकट से जूझ रही है. भूकंप 7.7 मैग्नीट्यूड का आया था.

'राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र' के मुताबिक 28 मार्च 2025 की रात भारतीय समय के अनुसार एक बार फिर म्यांमार में 4.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. बता दें कि भारत म्यांमार में भूकंप को लेकर 15 टन का राहत का सामान भेजने वाला है. इसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, रेडी टू ईट फूड, वॉटर प्यूरिफायर, हाईजीन किट, सोलर लैंप, दस्ताने, पट्टी और कुछ दवाईयां भेजी गईं हैं.

150 से ज्यादा लोगों की मौत

म्यांमार में भूकंप को लेकर सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने बताया कि देश नें भूकंप के कारण अबतक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 730 लोग घायल हैं. वहीं रेस्क्यू अभियान चलने के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है. सड़क पर ढही बिल्डिंग, दरार पड़े मार्ग और डैम के गिरने से रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. भूकंप से हुए नुकसान का जल्दी पता नहीं चल पाया. रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बताया जा रहा है कि म्यांमार में भूकंप से 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है.

भारत ने जारी की एडवाइजरी

म्यांमार के साथ ही थाईलैंड में भी भूकंप का काफी असर देखने को मिला है. भूकंप के कारण बिल्डिंग गिरने से यहां कुल 10 लोगों की मौत हुई है और 68 लोग घायल हुए हैं. बैंगकॉक और म्यांमार में अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा. वहीं भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में भीषण भूकंप के बाद आपातकालीन हेल्पलाइन जारी की है. इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर सभी भारतीय नागरिकों से आपातकालीन स्थिति में उससे संपर्क करने को कहा गया है.

