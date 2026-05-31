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Hindi Newsदुनियाम्यांमार में मौत का महातांडव, विस्फोटकों से भरी इमारत में लगी आग, काल के गाल में 45 लोग; ज्वालामुखी फटने जैसा दिखा नजारा

म्यांमार में मौत का 'महातांडव', विस्फोटकों से भरी इमारत में लगी आग, काल के गाल में 45 लोग; ज्वालामुखी फटने जैसा दिखा नजारा

भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में एक इमारत में भीषण धमाका हुआ है. धमाका इतना बड़ा था कि इसको दूर तक सुना गया. इमारत में हुए धमाके में कम से कम 45 लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं.

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 31, 2026, 08:26 PM IST
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म्यांमार में मौत का 'महातांडव', विस्फोटकों से भरी इमारत में लगी आग, काल के गाल में 45 लोग; ज्वालामुखी फटने जैसा दिखा नजारा

Myanmar Explosion: भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में एक इमारत में भीषण धमाका हुआ है. धमाका इतना बड़ा था कि इसको दूर तक सुना गया. इमारत में हुए धमाके में कम से कम 45 लोगों की जान गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. जानकारी के अनुसार, इस इमारत में खनन में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक रखे गए थे. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, नामखाम टाउनशिप के काउंटुप गांव में दोपहर के आस-पास हुए इन धमाकों में 70 से अधिक लोग घायल हो गए. सबसे खास बात है कि यह इलाका चीनी सीमा से करीब 3 किलोमीटर दूर है. वहीं, क्षेत्र ता’आंग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। बता दें कि यह एक जातीय समूह है, जो म्यांमार की केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ता है. 

45 लोगों की मौत 

धमाके की जानकारी होते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे, जहां से कम से कम 45 शव बरामद किए गए हैं. इनमें 6 बच्चे शामिल हैं. इसके साथ ही घटना के बाद बचावकार्य में लगे कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक 74 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है. 

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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