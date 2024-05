स्पेन और पुर्तगाल के आसमान में ऐसा क्या दिखा जो उड़ गईं लोगों की नींदें, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे

Viral Video : एलियंस को लेकर आए दिन तमाम तरह के दावे किए जाते हैं. कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस होते हैं, जबकि कुछ लोग इन बातों को एक अफवाह बताते हैं. हालांकि आसमान में अगर कभी कुछ रहस्यमय रोशनी या कोई रहस्यमय चीज उड़ती हुई दिख जाती है तो फिर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं वो एलियंस तो नहीं हैं. सोशल मीडिया पर आजकल ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है.

दरअसल, पुर्तगाल और स्पेन में शनिवार की शाम ( 18 मई ) आसमान में नीले रंग की एक रहस्यमय रोशनी देखी गई है और ये रोशनी कई लोगों ने देखी है और उसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि रात का समय है, सड़क पर गाड़ियां आ-जा रही हैं, इसी दौरान आसमान से कोई चीज जमीन पर गिरती हुई नजर आती है. वो रहस्यमय चीज जैसे-जैसे धरती की ओर आती है, उसकी रोशनी तेज होती जाती है और एक सेकंड के लिए तो उसने पूरे आसमान को ही रोशनी से भर दिया था.

BREAKING: An unknown object just flashed across the sky in Portugal pic.twitter.com/lshlt5J24m

लोगों ने किए हजारों कमेंट

अब ये रहस्यमय रोशनी क्या है, इसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं. कोई कह रहा है कि ‘वीडियो में दिख रही ये रहस्यमय वस्तु एक बोलाइड है. बोलाइड दरअसल एक प्रकार का चमकीला उल्का पिंड है, जो वायुमंडल में विस्फोटित होता है’, तो कोई मजाकिया अंदाज में कह रहा है कि ‘वो एलियन है. धरती पर हाय बोलने के लिए आया है’.

JUST IN: Meteor spotted in the skies over Spain and Portugal.

This is insane.

Early reports claim that the blue flash could be seen darting through the night sky for hundreds of kilometers.

At the moment, it has not been confirmed if it hit the Earth’s surface however some… pic.twitter.com/PNMs2CDkW9

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 19, 2024