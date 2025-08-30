बर्फ की मोटी चादर के नीचे सीक्रेट सिटी, NASA साइंटिस्ट्स का चकरा गया माथा, 100 फीट की गहराई में दफन मिला ये राज

नासा के वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली खोज की है. उन्होंने बर्फ की मोटी परत के नीचे 100 फीट गहरे एक "शहर" के निशान पाए हैं. यह खोज नासा के वैज्ञानिकों के लिए भी एक चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि वे इस इलाके में कुछ और ढूंढ रहे थे. इस खोज के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे रडार कहते हैं.

इस तकनीक से बर्फ के नीचे छुपे हुए कुछ मानव निर्मित संरचनाओं के निशान मिले. यह खोज अप्रैल 2023 में एक नासा विमान के द्वारा की गई थी, जिसने ग्रीनलैंड के उस इलाके के ऊपर से उड़ान भरी. शोधकर्ताओं ने जो पाया, वह एक पुराने मिलिट्री बेस, "कैंप सेंचुरी" के अवशेष थे, जो अब बर्फ के नीचे दबे हुए थे.

कैंप सेंचुरी का इतिहास

कैंप सेंचुरी एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था, जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था. यह प्रोजेक्ट अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में शुरू किया था, खासकर उस समय जब दुनिया में सोवियत यूनियन (रूस) से तनाव था. अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य बर्फ के नीचे एक बड़ा सैन्य बेस बनाना था. यह बेस अमेरिका को सोवियत यूनियन से होने वाली किसी भी नाभिकीय हमले से बचाने के लिए बनाया गया था.

3000 मील से भी लंबी सुरंग

कैंप सेंचुरी को बर्फ के नीचे एक बड़े शहर जैसा बनाया गया था, जिसमें 3,000 मील से भी ज्यादा लंबी सुरंग थी. इन सुरंगों के जरिए आइसमैन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाना था, ताकि अगर कभी न्यूक्लियर युद्ध होता तो अमेरिका सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप के 80% टारगेट को खत्म कर सके.

प्रोजेक्ट आइसवर्म

इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट आइसवर्म के नाम से भी जाना जाता था, और इसका मकसद सिर्फ वैज्ञानिक शोध नहीं था, जैसा कि डेनमार्क सरकार को बताया गया था. असल में यह एक गुप्त सैन्य मिशन था. इस प्रोजेक्ट को 1967 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में असल जानकारी 1997 में सामने आई थी.

नासा की खोज

नासा ने जब रेडार के जरिए बर्फ के नीचे इस कैंप सेंचुरी का पता लगाया, तो वे खुद भी हैरान रह गए. उन्हें पहले नहीं पता था कि यह कैंप सेंचुरी के अवशेष होंगे. नासा के वैज्ञानिक एलेक्ज गार्डनर ने बताया कि हम बर्फ की परत के नीचे कुछ और ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें जो मिला वह कुछ और ही था. इस खोज से न सिर्फ इतिहास की एक नई परत सामने आई है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि विज्ञान और तकनीक की मदद से हम ऐसी रहस्यमयी चीजों का पता लगा सकते हैं, जो सदियों से छुपी हुई थीं.

