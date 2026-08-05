20 मिनट में 7 धमाकों से दहला दुबई! आसमान में उठे काले धुएं के गुबार, आखिर क्या हुआ?

Mysterious explosions in Dubai: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आर्थिक राजधानी दुबई उस वक्त दहल उठी, जब जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्र में महज 20 मिनट के भीतर एक के बाद एक 7 भीषण धमाके हुए. तड़के हुए इन रहस्यमयी विस्फोटों के बाद आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया, जिससे आसपास के आवासीय इलाकों में भी दहशत फैल गई.
पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के बीच 'जेबेल अली' में हुए इन 7 सिलसिलेवार धमाकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है. महज 20 मिनट के भीतर कम से कम सात भीषण धमाकों की आवाजें सुनी गईं.
विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें रिहायशी इलाकों के पास से आसमान में गहरा काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है. जेबेल अली के पास स्थित अल फुरजान इलाके के स्थानीय निवासियों ने भी 4 से 5 तेज धमाकों की आवाजें सुनने की पुष्टि की है.
घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे शेयर करने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. हालांकि, यूएई प्रशासन ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह कोई हमला था या फिर औद्योगिक दुर्घटना.
धमाकों की वजह को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. कुछ इराकी मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि ये धमाके यमन से दागी गई मिसाइल के कारण हुए हैं, जबकि नासा (NASA) की थर्मल इमेजरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ईरानी मीडिया ने बताया कि पोर्ट के पास स्थित एक ईंधन गोदाम में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है. फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
दुबई के दक्षिण-पश्चिम में स्थित जेबेल अली संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और रसद (लॉजिस्टिक्स) हब है. यहां जेबेल अली पोर्ट और जेबेल अली फ्री जोन (JAFZA) स्थित हैं, जो वैश्विक व्यापार के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं. खास बात यह है कि इस इलाके में 150 से अधिक देशों की 11,000 से भी ज्यादा कंपनियां काम करती हैं.
दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी मौजूदा तनाव के बीच यूएई पहले से ही हाई अलर्ट पर है. इतना ही नहीं, ओमान-ईरान के बीच होर्मुज को लेकर वार्ता चल रही है और यह आखिरी दौर में है. ऐसे में इस तरह के रहस्यमयी धमाकों ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है.
कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि यमन के हूती विद्रोहियों ने जेबेल अली औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाया हो सकता है. हालांकि, अब तक न तो यूएई सरकार और न ही हूती समूह ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है.