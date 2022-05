Mysterious Fish: 3600 फीट गहरे समुद्र में मिली रहस्यमयी मछली, लोगों ने कहा- 'नरक से आई'

Fish in Sea: समुद्र में अक्सर रंग-बिरंगी और बड़ी मछलियां दिखती रहती हैं. कुछ अपने अंदर काफी रहस्य लिए होती हैं, जिन्हें लोग समझना चाहते हैं. ऐसी ही एक मछली रूस के एक मछुआरे को 3600 फीट गहरे समुद्र में मिली है. यह देखने में इतनी डरावनी है जिसे देख लोग कह रहे हैं कि नरक से आई है.