इस जंगल में पहुंचते ही सुसाइड कर लेता है इंसान? क्यों खतरनाक हैं ये फॉरेस्ट?

Mysterious Forest: ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, यहां पर ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं जिससे लोग अनजान रहते हैं, कहीं पर विषैली झील है तो कहीं पर करामाती समंदर, इन सबके बीच हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे जंगलों के बारे में जो अपने आप में अलौकिक हैं, ये रहस्यों से भरे हुए हैं. एक जंगल तो ऐसा है जहां पर पहुंचने के बाद इंसान सुसाइड कर लेता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

रेड फॉरेस्ट

सबसे पहले हम बात करेंगे रेड फॉरेस्ट की, ये जंगल यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में है, इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां की मिट्टी लाल रंग की है, साल 1986 में यहां पर परमाणु घटना हुई थी, जिसके फलस्वरूप जंगल की मिट्टी लगभग 90 प्रतिशत रेडियोएक्टिव हो गई है, आलम ऐसा है कि यहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका भी रंग लाल हो गया है.

सी ऑफ ट्रीज

जबकि दूसरा रहस्यमयी जंगल सी ऑफ ट्रीज है, इस जंगल को ओकिघारा फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. ये जंगल जापान में स्थित है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि इस जंगल में जो भी जाता है वो सुसाइड कर लेता है. इस जंगल को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है. बताया जाता है कि साल 2004 में यहां पर लगभग 104 लोगों ने सुसाइड किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रूक्ड फॉरेस्ट

इसके अलावा एक जंगल पोलैंड का है जो अपने पेड़ों की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है. इस जंगल का नाम क्रूक्ड फॉरेस्ट है. कहा जाता है कि ये पेड़ उत्तरी दिशा में 90 डिग्री तक मुड़े हुए है. इसे लेकर कहा जाता है कि साल 1930 में इन पेड़ों को जर्मन्स ने एक खास तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया था. जिसकी वजह से ये दुनियाभर में चर्चित हैं.