Mysterious Island: समुद्र में मिला रहस्यमयी आईलैंड बना पहेली! कभी दिखता है और अचानक हो जाता है गायब

Mysterious Island In South Pacific Ocean: वैज्ञानिक कई सालों से गूगल मैप्स (Google Maps) पर होने वाली एक अजीबोगरीब घटना से हैरान हैं. दक्षिण प्रशांत महासागर (South Pacific Ocean) में ऑस्ट्रेलिया (Australia) और न्यू कैलेडोनिया के बीच स्थित आईलैंड एक पहेली रहा है, क्योंकि यह कभी दिखाई देता है तो कभी गायब हो जाता है. जान लें कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए यह आईलैंड एक भू-भाग के रूप में दिखता है.

पहली बार कब देख गया 'फैंटम आइलैंड'?

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों ने इसे रेतीला आइलैंड या 'फैंटम आइलैंड' कहा है. इसका जिक्र पहली बार कैप्टन जेम्स कुक के Chart Of Discoveries In The South Pacific Ocean में 1776 में किया गया था.

कितनी है आईलैंड की लंबाई?

रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद ये रहस्यमयी आईलैंड 1895 में दिखाई दिया था. इस रहस्यमयी आईलैंड की लंबाई करीब 24 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 5 किलोमीटर है. गौरतलब है आईलैंड का ये रहस्य 22 नवंबर, 2012 को एक बार फिर सुलझाने की कोशिश की गई, जब ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों को आर/वी दक्षिणी सर्वेयर पर समुद्र के अलावा कुछ नहीं मिला.

गूगल मैप्स ने की ये कार्रवाई

वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई को 4,300 फीट से ज्यादा होने का रिकॉर्ड किया. इससे यह संकेत मिला कि समुद्र के नीचे किसी भी चीज के छिपे होने की कोई संभावना नहीं है जो पहले दिखाई देती थी. फिर 4 दिन बाद इस आईलैंड को गूगल मैप्स से हटा दिया गया.

हालांकि अब तक, इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कोई तथाकथित रहस्यमयी आईलैंड अभी भी क्यों देखा जा सकता है. माना जा रहा है कि कभी-कभी दिखने वाला ये आईलैंड जलमग्न ज्वालामुखी या विस्फोट का तैरता हुआ अवशेष है.

