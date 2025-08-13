'ऐसी रफ्तार तो कभी नहीं देखी...', क्या UFO ने जमीन पर रख दिया कदम? वीडियो ने मचाया हड़कंप

इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर के पास मालवर्न हिल्स पर एक शख्स अपने 5 साल के लैब्राडोर कुत्ते 'डैश' के साथ खेलते हुए वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक से आसमान में कुछ ऐसा कैद हो गया, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. 2 अगस्त को एंड्रयू क्लिफ्टन नाम के शख्स का अपने कुत्ते का वीडियो बनाते वक्त बादलों से घिरे आसमान में एक पलक झपकते ही तेजी से गुजरता रहस्यमयी ऑब्जेक्ट नजर गया. जबकि, नोर्मल स्पीड पर यह दिखना मुश्किल था, लेकिन स्लो मोशन में जब देखा गया तो यह लंबी नली जैसी आकृति और पीछे नीले रंग का ढक्कन जैसा हिस्सा लिए दिखाई दिया.

ग्लूस्टरशायर लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी गति से चलाने पर यह वस्तु मुश्किल से दिखाई देती है, लेकिन धीमी गति से चलाने पर यह ट्यूबलर और मिसाइल के साइज की दिखाई देती है, जिसके पिछले हिस्से पर एक नीली टोपी है.

इसके बाद, दोस्तों के कहने पर एंड्रयू ने यह वीडियो एक यूएफओ Sightings फेसबुक ग्रुप में डाल दिया, जहां इसे देखते ही देखते लाखों व्यूज मिले. लेकिन इस वीडियो को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगने लगीं. बाद में इस फुटेज को एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किया गया. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ लोगों ने कहा कि यह कोई तीर या आतिशबाजी है, जबकि कुछ का मानना है कि यह किसी एलियन तकनीक या कोई टॉप-सिक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट हो सकती है, क्योंकि यह आरएएफ बेस के पास है.

'यह गति तो अविश्वसनीय है'

हालांकि, इस वीडियो को लेकर कुछ भी साफ नहीं है. यही वजह है कि इस पर चर्चाएं जारी हैं. वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'यह क्या है? यह तेजी से उड़ रहा है और इसके पीछे एक कंट्रेल है.' एक अन्य ने टिप्पणी की, 'शायद आग. यूएपी/यूएफओ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे उनके धुएं में आग पैदा हो. मैंने आज तक किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं देखा.' जबकि एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'यह गति तो पागलपन है.'

वहीं, वीडियो शूट करने वाले एंड्रयू क्लिफ्टन

ने कहा, 'यह एक अजीब तजुर्बा था. यह इतनी तेजी से घूम रहा था कि मैं इसे अपनी आंखों से देख ही नहीं पा रहा था. लेकिन जब मैं उस दिन दोस्तों के साथ डिनर के बाद घर आया, तो उस दिन के वीडियो देख रहा था और मेरी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी. तभी मैंने वीडियो को स्लो-मोशन में एडिट किया और पहली बार उस वस्तु को पूरी तरह से देख पाया.'

क्या ये AI वीडियो है?

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना है कि यह एआई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि मैंने सिर्फ फुटेज को धीमा करने के लिए एडिटिंग की है. मुझे लगता है कि यह किसी तरह का सैन्य उपकरण हो सकता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है. लेकिन यह सच है कि जब भी मैं इसे देखता हूं, मुझे पूरा जवाब नहीं मिल पाता कि यह क्या है.'