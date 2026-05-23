पानी के अंदर तेज धारा में भी दौड़ती है यह 'जादुई चिड़िया!' इसके पंखों में छिपा है कौन सा रहस्य? विज्ञान भी हैरान

अमेरिका की पहाड़ी नदियों के किनारे रहने वाला ये जादुई पक्षी अपनी अनोखी खूबियों की वजह से जाना जाता है. ये पक्षियों के जगत में अपनी अलग पहचान रखता है. यह शायद इकलौता ऐसा पक्षी है, जो सिर्फ उड़ने या चहकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शानदार गोताखोर भी है. आइए आपको बताते हैं इस चिड़िया की खास बातें..
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हमने अपने जीवन में बत्तख, हंस, बगुला, और पेलिकन जैसे पक्षियों के बारे में सुना है या देखा भी है जो पानी में भी रह सकते हैं. ये पक्षी कुछ समय के लिए तो पानी में गोता लगा लेते हैं अपना शिकार कर फिर ये बाहर निकल आते हैं. लेकिन क्या कभी आपने ऐसे किसी पक्षी का नाम सुना है जो पानी में न सिर्फ तैरता हो बल्कि लंबे समय के लिए गोता भी लगाता हो? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस पक्षी के बारे में जो पानी में सिर्फ गोता ही नहीं लगाता है बल्कि वो पानी की तेज धारा में भी पानी के भीतर ऐसे चलता है कि मानो वो जमीन पर ही दौड़ रहा हो.
इस पक्षी का नाम है 'डिपर बर्ड' अमेरिक में पायी जाने वाली डिपर बर्ड के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि यह छोटी सी चिड़िया कैसे पानी के भीतर घुसकर घंटों अपना शिकार तलाशती है और फिर वापस पानी के बाहर निकल आती है. अब ऐसे में हर कोई ये सुनकर हैरान हो जाएगा कि आखिर इस चिड़िया के पंख नहीं भीगते हैं? या फिर पानी में ये चिड़िया कैसे चलती होगी? इतनी देर तक पानी के भीतर कैसे रहती होगी ये चिड़िया? दरअसल, अमेरिका की पहाड़ी नदियों के किनारे रहने वाला व्हाइट डिपर अपनी अनोखी खूबियों की वजह से पक्षियों की दुनिया में अलग पहचान रखता है. यह शायद इकलौता ऐसा पक्षी माना जाता है, जो सिर्फ उड़ने या चहकने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पानी के भीतर का शानदार गोताखोर भी है. आइए आपको बताते हैं इस चिड़िया की खास बातें...
तेल की मोटी परत: डिपर की पूंछ के आधार पर एक बहुत बड़ी यूरोपिजियल ग्रंथि (Uropygial gland) होती है. यह आम पक्षियों से लगभग 10 गुना ज्यादा तेल बनाती है. इस तेल को अपने पूरे शरीर पर लगाकर चिड़िया अपने पंखों को पूरी तरह वाटरप्रूफ बना लेती है.
पंखों के बीच हवा को फंसाना: इनके पंखों के अंदर एक घनी परत (Down feathers) होती है, जो पानी को त्वचा तक नहीं पहुंचने देती और हवा को फंसाकर रखती है. इससे ये बर्फीले पानी में भी अपना शरीर गर्म रखते हैं.
अतिरिक्त पंख: सामान्य पक्षियों की तुलना में इनके शरीर पर लगभग डेढ़ गुना अधिक पंख होते हैं, जो इन्हें पानी के दबाव से बचाते हैं.
गुणलंगर जैसे पंख: डिपर अपने पंखों को हवा में तो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पानी में ये पंख 'लंगर' (anchor) का काम करते हैं. पानी का बहाव जितना तेज होता है, ये पंखों को उसी हिसाब से सेट करती हैं, जिससे बहाव इन्हें ऊपर उठाने के बजाय जमीन की तरफ दबाता है.
पारदर्शी पलक: इन चिड़ियों की आंखों में एक अतिरिक्त पारदर्शी पलक (Nictitating membrane) होती है, जो पानी के अंदर गॉगल्स की तरह काम करती है.
भारी हड्डियां: जहां अधिकांश पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं ताकि वे उड़ सकें, वहीं डिपर की हड्डियां ठोस (Heavy bones) होती हैं. यह वजन इन्हें पानी की तेज धारा में बहने से रोकता है.
बायोलॉजिकल स्कूबा टैंक: इनके खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता (हीमोग्लोबिन) बहुत अधिक होती है. पानी के अंदर जाते ही ये अपनी दिल की धड़कन धीमी कर लेती हैं, जिससे इन्हें ज्यादा देर तक सांस रोके रखने में मदद मिलती है.
तेज बहाव वाली नदियों में उतरना किसी भी छोटे पक्षी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन डिपर बिना घबराए पानी के भीतर चला जाता है. इसके शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी होती है, जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है. जब यह नदी में गोता लगाता है, तब इसकी आंखों पर एक पतली पारदर्शी झिल्ली आ जाती है, जिससे पानी के भीतर भी उसे साफ दिखाई देता रहता है. इतना ही नहीं, इसके कानों के छेद भी त्वचा की एक परत से ढके रहते हैं, ताकि पानी अंदर न जा सके. यही वजह है कि सफेद गले वाला डिपर तेज़ धाराओं वाली नदियों में भी बड़ी आसानी से उतर जाता है और पानी के भीतर अपना भोजन तलाश लेता है. छोटे आकार का यह पक्षी प्रकृति की अद्भुत कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है.
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