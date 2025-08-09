Nagasaki 80th anniversary of US atomic bomb attack on Japan: नागासाकी में परमाणु बम विस्फोट की 80वीं बरसी पर एक मिनट का मौन रखा गया. 9 अगस्त, 1945 को ठीक इसी समय 'फैट मैन' गिराया गया था. जिससे मची तबाही में करीब 74,000 लोग मारे गए थे. अहम बात ये रही कि जिस विस्फोट में एक चर्च पूरी तरह से तबाह हो चुका था जिसे बाद में बनाया गया उस पुनः निर्मित कैथोलिक चर्च उराकामी कैथेड्रल में पहली बार 80 साल में एक साथ दो घंटी बजाई गई. जाने इसके पीछे की कहानी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया ताकि उस भयानक त्रासदी की याद में शांति का संदेश दुनिया तक पहुंचाया जाए. ये घंटियां उस दर्दनाक इतिहास को याद करते हुए एकजुटता और शांति की उम्मीद का प्रतीक बनीं.

क्यों खास हैं ये घंटियां?

पहली घंटी ये वो घंटी है जो 1945 के परमाणु हमले में बची थी. बमबारी ने उराकामी कैथेड्रल को पूरी तरह तबाह कर दिया था, लेकिन इस घंटी को मलबे से निकाला गया. ये उस त्रासदी की जीवित गवाह है. दूसरी घंटी जिसे इसे ‘सेंट कटेरी बेल ऑफ होप’ कहा जाता है, जिसे 2025 में जेम्स नोलन जूनियर की अगुवाई में एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया. ये घंटी शांति और उम्मीद का प्रतीक है.

74,000 लोगों की मौत से कनेक्शन:

9 अगस्त 1945 को सुबह 11:02 बजे ‘फैट मैन’ नामक परमाणु बम ने नागासाकी को तबाह किया था. इस हमले में 74,000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और शहर बर्बाद हो गया. उराकामी कैथेड्रल जो उस समय शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल था, पूरी तरह नष्ट हो गया था. इन घंटियों को बजाकर उन मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई. साथ ही ये दुनिया को याद दिलाता है कि परमाणु हथियारों की वजह से कितनी भयावह तबाही हुई थी.

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बमवर्षक ने 'फैट मैन' बम गिराया

जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में एक अमेरिकी बमवर्षक ने 'फैट मैन' बम गिराया था. हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के बाद नागासाकी पर बम बरसाया गया था

कुछ ही दिनों बाद, 15 अगस्त, 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया था. (इनपुट आईएएनएस से भी)