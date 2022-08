Nancy Pelosi on China: ताइवान ही नहीं, इन मुद्दों पर भी नैंसी पेलोसी से चिढ़ा है चीन, दुनिया में कई बार हुई फजीहत

नैंसी पेलोसी. ये नाम पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में है. अमेरिकी संसद के निचले सदन में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे ने दुनिया के दो ताकतवार देशों अमेरिका और चीन के बीच तनाव को बहुत बढ़ा दिया है.

पेलोसी के इस ताइवान दौरे को चीन ने अपनी संप्रभुता पर हमला मानते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया है. चीन इस वजह से भी तमतमाया हुआ है क्योंकि नैंसी पेलोसी बीते कई दशक से चीन पर लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करने का आरोप लगाते हुए वैश्विक मंच पर उसे घेरती रही हैं.

तियानमेन स्क्वायर पर प्रदर्शनकारियों के दमन का विरोध

वर्ष 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था जिसे चीनी सरकार ने बलपूर्वक कुचल दिया था. बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर सरकार की नीतियों का विरोध करने पहुंचे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर चीनी सरकार ने टैंक चलवा दिया था. इस प्रदर्शन में अधिकतर छात्र थे, जिन पर हुई बर्बर कार्रवाई से पूरी दुनिया में चीन की किरकिरी हुई थी.

इस घटना के लगभग दो साल के बाद सितंबर में नैंसी पेलोसी चीन में ठीक उसी जगह यानी तियानमेन स्क्वायर पहुंचीं, जहां प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी. पेलोसी के साथ इस दौरान यूएस रिप्रजेंटेटिव बेन जोस और जॉन मिलर भी मौजूद थे. पेलोसी ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में वहां बैनर लहराया था. काले रंग के इस बैनर पर लिखा था 'To Those Who Died For Democracy In China', यानि उनके लिए... जिन्होंने चीन में लोकतंत्र के लिए जान दे दी. पेलोसी के इस समर्थन को कवर करने के लिए वहां पहुंची मीडिया पर भी चीन ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें कवरेज करने से रोका था. चीन की कम्युनिस्ट सरकार का खुलकर इस तरह विरोध करने का पेलासी का अंदाज उन्हें सुर्खियों में ले आया.

28 years ago, we traveled to Tiananmen Square to honor the courage & sacrifice of the students, workers & ordinary citizens who stood for the dignity & human rights that all people deserve. To this day, we remain committed to sharing their story with the world. #Tiananmen30 pic.twitter.com/7UqiJVRS3t

