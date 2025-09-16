Thank You my friend... ट्रंप ने 75वें जन्मदिन पर दी बधाई, PM मोदी ने यूं जताया आभार
Thank You my friend... ट्रंप ने 75वें जन्मदिन पर दी बधाई, PM मोदी ने यूं जताया आभार

Donald Trump wishes PM Modi: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो गए. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है. देश-दुनिया के नेता पीएम मोदी के साथ अपने निजी अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 17, 2025, 12:59 AM IST
Thank You my friend... ट्रंप ने 75वें जन्मदिन पर दी बधाई, PM मोदी ने यूं जताया आभार

PM Narendra Modi 75th birthday: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे फोन कर 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का आभार जताया है. पीएम मोदी ने भी बदले में ट्रंप को टैग करते हुए लिखा- 'थैक्यू मेरे दोस्त, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. आपकी तरह मैं भी भारत-अमेरिका की वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं. हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं.

बधाई संदेश

प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप का बधाई संदेश मिला तो X पर एक पोस्ट में आभार व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मज़बूत संबंधों की पुष्टि की और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर निरंतर सहयोग का संकल्प लिया. इस बीच दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि वो भारत-अमेरिका व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

पीएम मोदी ने ये भी कहा कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान में ट्रंप की पहल का समर्थन करते हैं. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अपने मित्र नरेंद्र मोदी के साथ एक शानदार फोन कॉल की. ​​उन्होंने यूक्रेन संघर्ष पर उनके समर्थन के लिए भी उनका धन्यवाद किया.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी की तरफ से शुरू की गईं वो 9 योजनाएं, ज‍िन्‍होंने देश के आम आदमी को द‍िया सहारा

ट्रेड डील पर चल रही बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पीएम मोदी के लिए शुभकामना ऐसे समय में आई है जब भारत और अमेरिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद व्यापार वार्ता के लिए पहले दौर की बातचीत पूरी की है. भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा सकारात्मक रही और  पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को शीघ्र पूरा करने के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं.

हालांकि वाशिंगटन ने अभी तक मंगलवार को हुई व्यापार वार्ता पर बयान जारी नहीं किया है. ये बातचीत करीब सात घंटे चली. जिसमें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच ने अमेरिकी अधिकारियों की टीम का नेतृत्व किया और वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने दिन भर चली वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया.

