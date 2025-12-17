PM मोदी के ड्राइवर बने प्रधानमंत्री को मिल चुका है नोबेल शांति पुरस्कार, जानिए इथियोपिया के इस नेता की पूरी कहानी

Ethiopia PM Nobel Prize: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 दिसंबर को इथियोपिया की यात्रा पर हैं. अबी अहमद का सफर एक साधारण सैनिक से देश के शीर्ष पद तक पहुंचने का है. उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक सुधारों से पहचान बनाई, बल्कि शांति प्रयासों के लिए 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता था. अफ्रीकी देश इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली आज दुनिया के चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं. वे एक ऐसे नेता की है जिन्होंने सेना और खुफिया तंत्र से निकलकर राजनीति में आए और संकट के दौर में देश की कमान को संभाला.

कैसे हुई करियर की शुरुआत?

अबी अहमद अली ने उच्च शिक्षा के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग ली और इथियोपियाई राष्ट्रीय रक्षा बल (ENDF) में शामिल हो गए. उन्होंने 1998 से 2000 के बीच हुए इथियोपिया-इरिट्रिया युद्ध में हिस्सा लिया. अपने नेतृत्व क्षमता के चलते वे तेजी से आगे बढ़े और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच गए. साल 2010 में उन्होंने राजनीति में आने के लिए सेना छोड़ दी.

खुफिया तंत्र में भी संभाली जिम्मेदारियां

सेना के बाद अबी अहमद ने खुफिया क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारियां संभालीं. इथियोपियाई नेशनल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस (NISS) के उप-निदेशक और बाद में निदेशक भी बने. इसके अलावा उन्होंने सूचना नेटवर्क सुरक्षा एजेंसी (INSA) को भी लीड किया. इस दौरान वे तत्कालीन प्रधानमंत्री मेलेस जेनावी के साथ सीधे काम कर चुके थे.

राजनीति में कैसे आए?

अबी अहमद का राजनीति में अचानक नहीं आए. वे उस समय की सत्तारूढ़ गठबंधन EPRDF के घटक दल ओरोमो पीपल्स डेमोक्रेटिक ऑर्गनाइजेशन (OPDO) से जुड़े थे. ये देश के सबसे बड़े ओरोमो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है. उनकी सैन्य और खुफिया बैकग्राउंड होने के साथ ओरोमो पहचान ने उन्हें पार्टी में मजबूत चेहरा बनाया. 2015-16 में ओरोमिया और अम्हारा क्षेत्रों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुआ. इसी समय अबी अहमद को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया. फरवरी 2018 में वे अपनी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और अप्रैल 2018 में देश के प्रधानमंत्री बन गए.

नोबेल पुरस्कार तक का सफर

प्रधानमंत्री बनने के बाद अबी अहमद अली ने कई बड़े कदम उठाए. राजनीतिक बंदियों की रिहाई, प्रेस पर लगी पाबंदियों को हटाया और पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनाव को खत्म कर दिए. इन्हीं शांति प्रयासों के लिए उन्हें 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

इसके बाद अबी अहमद को एक सुधारक नेता के रूप में पहचान मिली. टिगरे संघर्ष और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों ने उनकी छवि पर सवाल भी खड़े किए. इसके बावजूद वे आज भी इथियोपिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं.

