PM Modi Japan Visit: जापान में दिग्गजों से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

PM Modi met NEC Corporation chairman Nobuhiro Endo: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने जापान (Japan) दौरे के पहले दिन मल्टीनेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन के प्रमुख (NEC Cheif) नोबुहिरो एंडो (Nobuhiro Endo) से खास मुलाकात की है. इस मीटिंग के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ‘भारत में हो रहे सुधारों का जिक्र किया. उन्होंने डिजिटल शिक्षा, फिनटेक, अवसंरचना और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों के बारे में बात की है.’

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एनईसी की भूमिका की सराहना की और खासतौर से चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सीएएनआई) और कोच्चि-लक्षद्वीप (केएलआई) ओएफसी परियोजनाओं में का उल्लेख किया, जिसमें एनईसी ने उल्लेखनीय योगदान किया.

उन्होंने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी साझा की. इसके बाद जारी हुए एक बयान में कहा गया, ‘इस मुलाकात के दौरान औद्योगिक विकास, कराधान और श्रम सहित भारत में कारोबारी सुगमता के लिए किए जा रहे विभिन्न सुधारों पर चर्चा की गई.’

