पीएम मोदी ने कहा- राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ‘बेहद सार्थक’ मुलाकात हुई

बिश्केक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने यहां एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से अत्यंत सार्थक मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम पर उनसे चर्चा की. उन्होंने आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया. पिछले महीने लोकसभा चुनाव में जीत के बाद मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है.

इससे एक महीने पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति ने पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया था. चीन ने उसे प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव पर लगी अपनी तकनीकी रोक को हटा लिया था.

राष्ट्रपति शी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद मोदी ने ट्वीट किया,‘राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अत्यंत फलदायी मुलाकात की. हमारी बातचीत में भारत-चीन संबंध पूरे विस्तार से शामिल थे. हम अपने बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने में मिलकर काम करते रहेंगे.’

शी ने पीएम मोदी को चुनावी जीत की बधाई दी

बैठक की शुरूआत में राष्ट्रपति शी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी चुनावी विजय पर बधाई दी. पीएम मोदी ने जवाब दिया,‘भारत में चुनाव परिणाम के बाद मुझे आपका संदेश मिला और आज एक बार फिर आप जीत पर मुझे बधाई दे रहे हैं. मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं.’

शी ने पिछले महीने आम चुनाव जीतने पर मोदी को बधाई दी थी. परिणामों की आधिकारिक घोषणा से पहले ही चीनी राष्ट्रपति का बधाई संदेश किसी विदेशी नेता के लिहाज से दुर्लभ ही था.

Had an extremely fruitful meeting with President Xi Jinping. Our talks included the full spectrum of India-China relations.

We shall continue working together to improve economic and cultural ties between our nations. pic.twitter.com/JIPNS502I3

— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2019