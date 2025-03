VIDEO: स्पेस स्टेशन में गले मिल रहे थे एस्ट्रोनॉट्स, अचानक सुनीता विलियम्स के सामने आ गया 'एलियन'

NASA - SpaceX Crew 10 Mission: अतंरिक्ष में 9 महीने से फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लाने के लिए क्रू से सावर SpaceX ड्रैगन कैप्सूल भेजा गया था. वहीं इस कैप्सूल में मौजूद क्रू का एक 'एलियन' ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ( ISS) पर स्वागत किया है. ISS में एलियन को देख सुनीता विलियम्स भी चौंक गई, हाालंकि बाद में वह भी मुस्कुराने लगीं. आखिर ISS में एलियन कैसे पहुंच गया?

कौन था वो एलियन?

दरअसल यह 'एलियन' NASA के अंतरिक्ष यात्री निक हेग हैं. वह पहले से ही ISS पर तैनात थे. उन्होंने क्रू का एलियन वाला मास्क पहनकर स्वागत किया. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें हेग को एलियन मास्क पहने स्पेसक्राफ्ट के हैच में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है.

Well, an alien just boarded the I.S.S. (International Space Station). Nothing to see here.

And, yes, this is real. It just aired on @NASA TV. pic.twitter.com/BH6mp7I6QH

— Justin Sluss (@justinsluss) March 16, 2025