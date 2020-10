चांद पर 4G! नासा ने नोकिया को दिया कॉन्ट्रैक्ट

वॉशिंगटन: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने चांद पर 4G नेटवर्क स्थापित करने का ठेका नोकिया (NOKIA) को दिया है. नोकिया की योजना पहले 4G/LTE नेटवर्क स्थापित करके बाद में उसे 5G में परिवर्तित करने की है. नासा की तरफ से काम शुरू करने के लिए नोकिया को USD 14.1 मिलियन का फंड मुहैया कराया जाएगा.

बेहतर होगा संचार

यह फंड नासा के ‘टिपिंग पॉइंट’ सिलेक्शन के तहत हस्ताक्षरित USD 370 मिलियन मूल्य के अनुबंध का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाना है. नासा ने अपनी आधिकारिक घोषणा में कहा कि यह 4G सिस्टम ज्यादा दूरी, तेज स्पीड और ज्यादा बेहतर तरीके से चांद की सतह पर कम्युनिकेशन करने में सपोर्ट कर सकता है.

