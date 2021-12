दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप NASA ने किया लॉन्च, 21 फीट के गोल्ड-प्लेटेड मिरर का हुआ इस्तेमाल

नई दिल्ली: 10 अरब डॉलर की लागत से बने James Webb space telescope को नासा ने शनिवार को लॉन्च कर दिया. ये स्पेस टेलीस्कोप आने वाले समय में हबल टेलिस्कोप की जगह लेगा.

The Guardian की खबर के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा और पॉवरफुल इन्फ्रारेड टेलीस्कोप शनिवार को नासा ने लॉन्च कर दिया. इसका काम गैलेक्सी और स्टार्स के बारे में जानकारी को एग्जामिन करना है.

यूरोपियन एंड कैनाडियन स्पेस ऐजेंसी में काम करने वाले नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि 10 बिलियन डॉलर की लागत से बनी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अगले दशक तक हबल टेलिस्कोप का स्थान ले लेगा.

इस टेलीस्कोप को एक कार्गो में पैक किया गया और एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया. यह प्रक्षेपण फ्रेंच गुआना में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लॉन्च बेस से अंतरराष्ट्रीय समय के अनुसार शनिवार दोपहर 12 बजकर 20 मिनट पर हुआ.

यह टेलीस्कोप चांद से चार गुना ज्यादा दूरी तय पृथ्वी से लाखों मील दूर सौर कक्षा में स्थापित होगा. इस लॉन्च को पहले क्रिसमस की शाम को किया जाना था लेकिन तेज हवाओं के कारण प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा और आज शनिवार को ये प्रक्षेपण हुआ.

#WATCH | James Webb Space Telescope, the largest & most powerful space telescope ever constructed successfully lifts-off: NASA

(Video Source: NASA) pic.twitter.com/7pRwEF5okY

— ANI (@ANI) December 25, 2021