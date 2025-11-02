Advertisement
2027-28 में पूरा होगा सपना? होश उड़ाने के लिए काफी है सुपरसोनिक X 59 की स्पीड

X-59 Fetures: सुपरसोनिक विमान जिसकी पहली तस्वीरों ने दुनिया में रोमांच और कौतूहल का नया तूफान ला दिया है. आवाज़ की रफ्तार  से भी तेज उड़ने वाले एक्स-59 सुपरसोनिक विमान की पहली सफल उड़ान से लोग हक्के-बक्के रह गए हैं.

Nov 02, 2025
NASA Lockheed Martin Supersonic-x59-debut: आवाज की गति से भी तेज़ उड़ना इंसान का सपना है. अमेरिका में अब ये सपना सच होने के पहले पायदान पर पहुंच गया है. कैलिफोर्निया में NASA ने अपने सुपर सोनिक प्लेन का पहली उड़ान को कामयाबी से पूरा किया जिसके बाद उम्मीद है कि बहुत जल्द धरती से लेकर अंतरिक्ष तक इंसान एक नई स्पीड को छू सकता है. 

आवाज से तेज 'परवाज'

नासा की सुपरसोनिक रफ्तार के चर्चे पूरी दुनिया में है. अमेरिका का एक्स-59 सुपरसोनिक विमान जिसकी पहली तस्वीरों ने दुनिया में रोमांच और कौतूहल का नया तूफान ला दिया है. ध्वनि की गति से भी तेज उड़ने वाले एक्स-59 सुपरसोनिक विमान की पहली सफल उड़ान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. एक्स 59 की उड़ान को भविष्य की उड़ान कहा जा रहा है. खबरों के मुताबिक एक्स-59 सुपरसोनिक विमान ने रेगिस्तानी इलाके में पहली उड़ान भरी.

ये भी पढ़ें- ऊंट से आए रोड किनारे खड़ा किया और 200 लोगों को मार दी गोली, कौन है RSF; जिसपर नरसंहार का इल्जाम

नासा के प्रमुख परीक्षण पायलट नील्स लार्सन ने इस उड़ान को अंजाम दिया. उसकी पहली उड़ान को सबसोनिक स्पीड तक सीमित रखा गया था जो विमान की उड़ान योग्यता का परीक्षण करने के लिए थी. ये सिंगल-सीटर विमान 1508 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति तक पहुंच सकता है. खास बात यह है कि उड़ान भरते समय यह ज्यादा आवाज नहीं करता. वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह शांत विमान ध्वनि की गति से तेज उड़ान भर सकता है.

वैश्विक विमानन क्षेत्र में क्रांति

एक्स 59 सुपरसोनिक विमान की लंबाई 99 फीट है और इसके पंखों का फैलाव 29 फीट है. GE F414 इंजन से लैस इस विमान पर 2018 से लैब में काम हो रहा है. नासा ने इस प्रोजेक्ट में 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रखा है. इस प्रोजेक्ट को लेकर एजेंसी का टारगेट एकदम साफ है वो ये कि सुपरसोनिक उड़ानों पर 1970 के दशक से लगे प्रतिबंध को हटाना. अनुमान है कि 2027-2028 तक ये उड़ानें शुरू हो सकती हैं. X-59 नासा के 50 साल पुराने सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर है, जो वैश्विक विमानन क्षेत्र में क्रांति ला सकता है. 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

X 59

