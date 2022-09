Space Pregnancy: नासा को स्पेस में सता रही प्रेग्नेंसी की चिंता? तेज हो रही अंतरिक्ष यात्री के प्रेग्नेंट होने की चर्चा

Can astronaut pregnant in space: अमेरिका (US) से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस एजेंसी नासा (NASA) के सामने धरती से दूर किसी ग्रह पर पहुंचने से ज्यादा उसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रेग्नेंट होने की चिंता सता रही है. दरअसल 'द डेली बीस्ट' में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक नासा कथित तौर पर चिंतित है कि उनके अंतरिक्ष यात्रियों को अनचाहे गर्भ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मांड से जुड़े एक मिशन पर पहले से कहीं अधिक समय बिताएंगे.

आखिर क्यों हो रही इतनी चर्चा?

अंतरिक्ष में संबंध बनाने की खबरें कई दशकों से लोगों की चर्चा का एक रोचक विषय रही हैं लेकिन क्या नासा इसे लेकर वाकई चिंतित है. 'द डेली बीस्ट' की इसी रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि नासा को अंतरिक्ष में सेक्स के बारे में बात करना पसंद नहीं है और अधिकांश खगोल वैज्ञानिक इस विषय पर खुलकर बोलने से कतराते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 'स्पेस सेक्सोलॉजी एक वास्तविक चीज है. अंतरिक्ष (Space) में मानवता के भविष्य की कल्पना करने की कोशिश करने के लिए हमें गंभीरता से समझने और पता लगाने की आवश्यकता है कि अंतरिक्ष में रिलेशन बनाना कैसे हो सकता है.'

अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा

एक सेक्स रिसर्चर सिमोन ड्यूब ने 'द डेली बीस्ट' को यह भी बताया कि आधिकारिक तौर पर स्पेस में कभी भी संबंध नहीं बने हैं. पर अब यह सोंच बदलने की जरूरत है. कई कारणों से इसे फौरन बदल भी देना चाहिए क्योंकि अब लगातार ब्रह्मांड में लंबे समय तक विस्तार करने की योजना पर काम हो रहा है. एक्सपर्ट्स उन संभावित प्रभावों पर विचार कर रहे हैं जो एक प्रेग्नेंट लेडी और उसके भ्रूण पर ब्रह्मांडीय वातावरण का प्रभाव डालेगा.

बस इस बात की चिंता

धरती के बाहर किसी महिला के प्रेग्नेंट होने के अज्ञात परिणामों का यह डर इसलिए है क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है. जबकि करीब 600 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं अंतरिक्ष की सैर कर चुकी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 'जब इतने लोग स्पेस जा चुके हैं तब यह कल्पना करना और कठिन है कि उनमें से किसी ने घर से दूर अंधेरी और एकाकी रातों में एक साथ आने का मन न बनाया हो. वहीं इसमें भी कोई शक नहीं है कि सितारों के बीच में अंतरिक्ष यात्रियों के एक दूसरे के करीब आने की अफवाहें उड़ चुकी हैं. ऐसे में अगर किसी ने ऐसा कुछ किया भी होगा तो उसके बारे में किसी को बताया नहीं होगा.

