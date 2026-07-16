आ गई नासा की सबसे डरावनी चेतावनी, 2050 तक समुद्र में समा जाएंगे अमेरिका के कई शहर

NASA Sea Level Rise 2050: अमेरिकी तटों पर रहना हमेशा से बदलते मौसम, तूफानों और लहरों के बीच जीने जैसा रहा है. लेकिन अब जो चीज वैज्ञानिकों और प्लानर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, वो है समुद्र के जलस्तर में हो रही लगातार बढ़ोतरी. यह शांत खतरा हर आने वाली बाढ़ को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है. नासा के पिछले तीन दशकों के सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि आने वाले सालों में समुद्र के पानी का स्तर कम होने की कोई उम्मीद नहीं है. बल्कि, साल 2050 तक अमेरिका के कई तटीय इलाकों में पानी का स्तर आज के मुकाबले लगभग 1 फीट (30 सेंटीमीटर) तक ऊपर उठ सकता है.
यह पूरा खुलासा नासा के करीब 30 साल के सैटेलाइट डेटा और तटीय इलाकों में लगे टाइड गेज (ज्वार-भाटा मापने वाले यंत्रों) के रिकॉर्ड से हुआ है. कुछ रिकॉर्ड तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले जो अनुमान लगाए जा रहे थे, अब समुद्र का पानी बिल्कुल उसी रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि खतरा अब हमारे बहुत करीब आ चुका है.
जानिए कहां मचेगी सबसे ज्यादा तबाही
अमेरिका के सभी इलाकों पर इसका एक जैसा असर नहीं होगा. कुछ जगहों पर भूगोल और जमीन के धंसने के कारण खतरा बहुत ज्यादा है. सबसे ज्यादा नुकसान गल्फ कोस्ट को झेलना होगा, जहां पानी का स्तर 14 से 18 इंच यानी करीब 35 से 45 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है. वहीं ईस्ट कोस्ट के नोरफोक और वर्जीनिया जैसे शहरों में 10 से 14 इंच तक पानी बढ़ने की आशंका है. इसके अलावा, साउथ-ईस्ट इलाकों में भी औसतन 12 इंच तक पानी ऊपर उठ जाएगा. राहत की बात सिर्फ वेस्ट कोस्ट के लिए है, जहां यह बढ़ोतरी 4 से 8 इंच के बीच रहेगी, लेकिन खतरा वहां भी कम नहीं होगा.
बिना तूफान के ही डूब जाएंगे घर और सड़कें
अक्सर लोग सोचते हैं कि बाढ़ के लिए किसी बड़े तूफान या चक्रवात का आना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. समुद्र का बेस लेवल बढ़ने से हाई टाइड यानी आम ज्वार-भाटा का पानी भी बहुत ऊपर तक आएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि बिना किसी आंधी-तूफान के भी समंदर का खारा पानी आसानी से शहरों की सड़कों, लोगों के घरों और जरूरी सरकारी इमारतों में घुस जाएगा. यानी रोजमर्रा की जिंदगी बिना किसी चेतावनी के पूरी तरह ठप हो जाएगी.
चांद की चाल बढ़ाएगी मुसीबत
इस पूरी कहानी में एक और हैरान करने वाला ट्विस्ट है. साल 2030 के दशक के बीच में चांद की कक्षा में एक प्राकृतिक बदलाव होने वाला है, जिसे वैज्ञानिक 'मून वोबल' या चांद की डगमगाती चाल कहते हैं. यह चक्र हर 18.6 साल में आता है और इसके कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं. जब 2030 के दशक में यह बदलाव आएगा, तब तक समुद्र का जलस्तर पहले ही बहुत बढ़ चुका होगा. इस वजह से तटीय इलाकों में आने वाली बाढ़ का खतरनाक रूप कई गुना बढ़ जाएगा.
अंतरिक्ष से रखी जा रही है पल-पल की नजर
इस भयानक खतरे को भांपने के लिए नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (CNES) ने 1990 के दशक में ही हाथ मिला लिया था. तब से लेकर आज तक कई आधुनिक सैटेलाइट्स लगातार समुद्र की ऊंचाई को माप रहे हैं. इस समय साल 2020 में लॉन्च हुआ 'सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच' सैटेलाइट दुनिया भर के समुद्रों की बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा है. इस मिशन में नासा के साथ नोआ (NOAA) और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं ताकि समय रहते इंसानों को सचेत किया जा सके.