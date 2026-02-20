Advertisement
बाल-बाल बचे थे सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, बोइंग के स्टारलाइनर पर NASA का बड़ा खुलासा

बाल-बाल बचे थे सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर, बोइंग के स्टारलाइनर पर NASA का बड़ा खुलासा

NASA ने माना कि बोइंग स्टारलाइनर मिशन के दौरान हालात बेहद गंभीर थे और इसे अब ‘टाइप A’ दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है. नासा ने माना है कि Sunita Williams के मिशन में थ्रस्टर में आई परेशानी से कोलंबिया मिशन जैसी त्रासदी का खतरा था.

 

Last Updated: Feb 20, 2026, 10:45 AM IST
फोटो- X
Sunita Williams: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने माना है कि बोइंग स्टारलाइनर (Boeing Starliner) के क्रू फ्लाइट टेस्ट (CFT) मिशन के दौरान हालात बहुत गंभीर थे. एजेंसी ने इस घटना को अब टाइप A दुर्घटना की श्रेणी में रखा है, जो सबसे खतरनाक मानी जाती है. बता दें कि ये वही श्रेणी है, जो स्पेस शटल चैलेंजर (Space Shuttle Challenger) और स्पेस शटल कोलंबिया (Space Shuttle Columbia) मिशन के हादसों के समय में था. नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अधिकारी अमित क्षत्रिय ने कहा कि एजेंसी एक बड़े हादसे से बच गई.

10 दिन का मिशन, 9 महीने का इंतजार

बता दें, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 5 जून 2024 को बोइंग के बोइंग स्टारलाइनर (Boeing Starliner) में सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए रवाना हुए थे. मिशन की अवधि 10 दिन निर्धारित थी, लेकिन उड़ान के दौरान कई थ्रस्टर फेल होने से स्थिति जटिल हो गई थी. जिसके कारण नासा इस घटना को टाइप A श्रेणी में रखा है.  

डॉकिंग और वापसी में भी जोखिम

नासा के जेरेड आइजैकमैन ने बताया कि उड़ान नियमों को उचित रूप से चुनौती दी गई, नियंत्रण फिर से हासिल किया गया और ISS से डॉकिंग अंततः सफल रही. लेकिन उन्होंने यह भी माना कि यदि अलग निर्णय लिए गए होते, यदि थ्रस्टर्स को पुनः प्राप्त न किया गया होता या डॉकिंग असफल रही होती तो परिणाम बहुत अलग हो सकता था.

उन्होंने बताया कि जब दोनों अंतरिक्ष यात्री ISS पर थे तब नासा की टीम ने थ्रस्टर समस्याओं को दूर करने की कोशिश की थी लेकिन समाधान नहीं मिल सका था. जिसके बाद 6 सितंबर को नासा ने स्टारलाइनर को बिना चालक दल के पृथ्वी पर लौटाने का निर्णय दिया. वापसी भी पूरी तरह सुचारू नहीं रही. ISS से अलग होते समय मॉड्यूल प्रणोदन में परेशानियां देखी गई और पुनः प्रवेश के दौरान थ्रस्टर्स में फॉल्ट टॉलरेंस की कमी सामने आई.

 ‘टाइप A’ क्यों नहीं माना गया पहले?

सवाल उठ रहा है कि यदि जोखिम इतना गंभीर था तो शुरुआत में इसे टाइप A क्यों नहीं माना गया. अधिकारियों के अनुसार, नासा ने माना कि शुरुआत में जोखिम का आकलन सही तरीके से नहीं किया गया. बोइंग के कार्यक्रम की छवि और प्रमाणन को लेकर चिंता ने फैसलों को प्रभावित किया. अब नासा और बोइंग मिलकर थ्रस्टर खराबी की असली वजह तलाश रहे हैं.

