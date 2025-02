'लोग जल रहे हैं, क्योंकि मैं खूबसूरत हूं', वाइट हाउस कवर करने वाली लड़की के कपड़ों पर क्यों मचा बवाल

White House Journalist: 23 वर्षीय अमेरिकी पत्रकार और स्टीव बैनन के 'वॉर रूम: बैटलग्राउंड' डिजिटल मीडिया शो की सह-होस्ट नताली विंटर्स इन दिनों अपने पहनावे की वजह से सुर्खइयों में बनी हुई हैं. लोग उनके कपड़ों को लेकर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने व्हाइट हाउस में अपने पहले दिन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

युवा पत्रकार नताली विंटर्स के ज़रिए शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने ब्लैक टॉप, व्हाइट कॉलर वाली शर्ट और सफेद स्कर्ट पहन रखी है. साथ ही उन्होंने सफेद मोजे और सफेद स्नीकर्स भी पहनी हुई हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए नताली विंटर्स ने कैप्शन में लिखा,'आधिकारिक रूप से व्हाइट हाउस संवाददाता.'

जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं तो लोगों ने कपड़ों को लेकर उनकी आलोचना शुरू कर दी. कई लोगों ने कहा कि उनकी ड्रेस बहुत कैज़ुअल (साधारण) और गैर-पेशेवर है. कुछ ने उन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा,'कम से कम थोड़ा सभ्य तरीके से तो कपड़े पहनो, यह हाई स्कूल नहीं, बल्कि एक पेशेवर और सम्मानजनक पद है. एक और यूजर ने लिखा,'स्कर्ट और स्नीकर्स, दोबारा सोचो, इतनी नासमझ मत बनो.'

हालांकि नताली विंटर्स ने इन आलोचनाओं का करारा जवाब दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ लोग उनके स्वेटर की आलोचना कर रहे हैं और इसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है. उन्होंने कहा,'23 साल की उम्र में मैंने उन पत्रकारों से ज्यादा खबरें ब्रेक की हैं, जिनकी रिपोर्टिंग को मुख्यधारा के मीडिया ने झूठ बताकर दबाने की कोशिश की.' उन्होंने यह भी कहा कि उनकी खबरों का प्रभाव चुनाव परिणामों में दिखता है और कई बड़े नामों पर असर पड़ा है.

Excuse me?

A few deranged haters comment that they didn’t like my *sweater* and this becomes a story?

This mean girl energy is unreal, and you didn’t even ask for comment.

Last time I checked, at 23 I’ve broken more stories than most mainstream reporters (that you all tried… https://t.co/EUdhNkdXdd

— Natalie Winters (@nataliegwinters) January 30, 2025