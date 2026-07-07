समिट में कई कॉन्ट्रैक्ट सामने आएंगे, जिनमें से कुछ समिट से बहुत पहले ही तैयार और साइन हो चुके थे और उम्मीद है कि इनमें से एक NATO के पुराने हो रहे सर्विलांस प्लेन के बेड़े को बदलने का होगा. एक संगठन के तौर पर NATO के पास कोई हथियार नहीं हैं. ये 32 सदस्य देशों की संपत्ति हैं, लेकिन उसके पास AWACS विमानों का एक बेड़ा है जो लगभग 50 साल पुराने हैं और कुछ नए सर्विलांस ड्रोन भी हैं. कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए यूरोपीय संघ द्वारा डिफेंस के मकसद से बनाए गए सस्ते लोन सिस्टम से फंड दिया जाएगा, जिसमें कैपिटल मार्केट से जुटाए गए 170 बिलियन डॉलर तक की रकम शामिल है. रुटे ने कहा, 'हमें यह पक्का करना होगा कि हम अपनी आर्थिक ताकत को मिलिट्री क्षमताओं में बदलें, डिफेंस प्लान से लेकर ड्रोन तक, और पैसे से लेकर मिसाइल और इंटरसेप्टर तक, हर जगह पैसे का सही इस्तेमाल करें.' यह समिट अंकारा में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के विशाल महल परिसर में हो रही है और ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह तुर्की नेता के लिए तोहफे लेकर आएंगे.