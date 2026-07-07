NATO, मंगलवार को अरबों डॉलर के कई नए मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पेश करेगा. इसका मकसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह यकीन दिलाना है कि सहयोगी देश डिफेंस पर खर्च बढ़ा रहे हैं और निवेश को असल ताकत में बदल रहे हैं. 'बिग रिवील' (बड़ी घोषणा) नाम के इस इवेंट में कई नेता डिफेंस कंपनियों के साथ नए समझौतों का ऐलान करेंगे, जिनमें से कई अमेरिकी कंपनियां हैं. नाटो की प्रतिक्रिया ऐसे वक्त आई है जब कुछ समय पहले ट्रंप ने NATO को पेपर टाइगर (कागजी शेर) कहा दिया था, जो अमेरिकी हथियारों और लीडरशिप के बिना काम नहीं कर पाएगा.
NATO के सेक्रेटरी-जनरल मार्क रुटे ने तुर्की में मिलिट्री अलायंस के दो दिन के समिट से ठीक पहले पत्रकारों से कहा, "हम अरबों डॉलर के नए कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान करेंगे, जिनसे हमें बचाव और सुरक्षा के लिए ज़रूरी ज़रूरी सामान मिल सकेगा."
डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी यह बड़ी घोषणा रुटे की उस कोशिश के कुछ हफ्ते बाद हो रही है जिसमें उन्होंने 'द ट्रंप ट्रिलियन' नाम के चार्ट का इस्तेमाल करके NATO में मिलिट्री खर्च को लेकर अमेरिका की चिंताओं को कम करने की कोशिश की थी. इस चार्ट में दिखाया गया था कि 2017 से यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं. ट्रंप इससे प्रभावित होने के बजाय बेअसर दिखे. उन्होंने कहा कि वह अभी भी कुछ NATO सहयोगियों के ईरान युद्ध में शामिल न होने से निराश हैं. ट्रंप ने कहा, 'हमें उनके पैसे की ज़रूरत नहीं है — हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है. मुझे बस वफादारी चाहिए.'
NATO के सर्विलांस प्लेन को बदलने का कॉन्ट्रैक्ट
समिट में कई कॉन्ट्रैक्ट सामने आएंगे, जिनमें से कुछ समिट से बहुत पहले ही तैयार और साइन हो चुके थे और उम्मीद है कि इनमें से एक NATO के पुराने हो रहे सर्विलांस प्लेन के बेड़े को बदलने का होगा. एक संगठन के तौर पर NATO के पास कोई हथियार नहीं हैं. ये 32 सदस्य देशों की संपत्ति हैं, लेकिन उसके पास AWACS विमानों का एक बेड़ा है जो लगभग 50 साल पुराने हैं और कुछ नए सर्विलांस ड्रोन भी हैं. कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए यूरोपीय संघ द्वारा डिफेंस के मकसद से बनाए गए सस्ते लोन सिस्टम से फंड दिया जाएगा, जिसमें कैपिटल मार्केट से जुटाए गए 170 बिलियन डॉलर तक की रकम शामिल है. रुटे ने कहा, 'हमें यह पक्का करना होगा कि हम अपनी आर्थिक ताकत को मिलिट्री क्षमताओं में बदलें, डिफेंस प्लान से लेकर ड्रोन तक, और पैसे से लेकर मिसाइल और इंटरसेप्टर तक, हर जगह पैसे का सही इस्तेमाल करें.' यह समिट अंकारा में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के विशाल महल परिसर में हो रही है और ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह तुर्की नेता के लिए तोहफे लेकर आएंगे.
नेतन्याहू ने तुर्की को जेट बेचने का विरोध किया
सोमवार को सुबह के शो 'फॉक्स एंड फ्रेंड्स' में बोलते हुए, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से तुर्की को F-35 फाइटर जेट न बेचने का आग्रह किया और कहा कि एर्दोगन 'खुलेआम इजरायल को खत्म करने की बात करते हैं.' तुर्की और इज़राइल के संबंध खराब हैं. एर्दोगन अक्सर इज़रायल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाते हैं, जो 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के घातक हमले के बाद शुरू हुआ था. रूस में बने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद 2019 में तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था. हालांकि, एर्दोगन के साथ अच्छे संबंध रखने वाले ट्रंप ने NATO समिट के लिए अंकारा की अपनी प्रस्तावित यात्रा से पहले संकेत दिया है कि बिक्री जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है. नेतन्याहू ने कहा कि तुर्की को F-35 बेचना 'मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा, जिसकी गारंटी अंततः इजरायल की हवाई श्रेष्ठता और मुझे लगता है मध्य पूर्व में अमेरिका के रुख से मिलती है.'