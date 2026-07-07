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ईरान के बाद अब NATO दिखाएगा ट्रंप को दम, अरबों डॉलर की आर्म्‍स डील का होगा ऐलान

NATO, ट्रंप को अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए अरबों डॉलर के हथियारों के सौदों का ऐलान करने जा रहा है.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 07, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:26 PM IST
ईरान के बाद अब NATO दिखाएगा ट्रंप को दम, अरबों डॉलर की आर्म्‍स डील का होगा ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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