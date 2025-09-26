Advertisement
नाटो चीफ का बहुत बड़ा दावा, ट्रंप के टैरिफ से रूस को तगड़ा झटका, पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन पर रणनीति पूछी

PM Modi Asked Putin For Plan On Ukraine: नाटो प्रमुख मार्क रुट ने दावा किया कि ट्रंप के भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 25% टैरिफ से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है. पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन युद्ध की रणनीति पर सवाल उठाए, क्योंकि भारत को टैरिफ की मार झेलनी पड़ रही है. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता भी अब तेज हो गई है.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 26, 2025, 11:19 AM IST
NATO Chief: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगा दिया, जिससे न सिर्फ भारत की जेब पर असर पड़ा, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था भी हिल गई. नाटो के महासचिव मार्क रुट ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये टैरिफ रूस पर "बड़ा असर" डाल रहे हैं. रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसों की जरूरत है, और भारत जैसे देशों का तेल खरीदना बंद करना मॉस्को के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. रूट ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर अपनी 'रणनीति समझाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि भारत टैरिफ से प्रभावित हो रहा है.

ट्रंप की टैरिफ का रूस पर भयंकर असर
उन्होंने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से इतर सीएनएन को बताया कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ का रूस पर बड़ा असर पड़ रहा है. भारत पुतिन से फोन पर बात कर रहा है और नरेंद्र मोदी उनसे यूक्रेन पर अपनी रणनीति समझाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि भारत टैरिफ से प्रभावित हो रहा है. रूट की टिप्पणी पर नई दिल्ली या मॉस्को की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ट्रंप ने भारत पर बढ़ाया  25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ
ट्रंप ने पिछले महीने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ और रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाया था. जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से विभिन्न देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई दिल्ली पर रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन पर मास्को के घातक हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.

नाटो देश को चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए
इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि नाटो देशों को चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए और फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद के लिए रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए. 13 सितंबर को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं, जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और ऐसा ही करना शुरू कर दें और मास्को से तेल खरीदना बंद कर दें.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

NATO

