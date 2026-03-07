जंग में नाटो देशों के बदले सुर, ब्रिटेन-स्पेन भी अमेरिका के साथ आने को तैयार; क्या अब ईरान भी बनने वाला है 'गाजा'

What is NATO's Collective Military Power: वसुधैव कुटुम्बकम् के सूत्र वाक्य पर चलने वाला भारत शांति की बात कर रहा है. ईरानियों को बचा रहा है क्योंकि भारत के लिए मानवता सर्वप्रथम है. लेकिन नाटो देशों के लिए संगठन या कहिए कि अमेरिका प्रथम है. यही कारण है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अब उन यूरोपीय देशों की भी एंट्री हो चुकी है, जो अब तक शांति की बात कर रहे थे. फ्रांस और इटली जैसे देश पहले से ही अमेरिका का वैचारिक समर्थन कर रहे थे. वहीं जो ब्रिटेन और स्पेन, ईरान युद्ध से दूरी बनाने की बात कर रहे थे. वो भी अब बम-बारूद लेकर अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं. इसलिए अब हम नाटो देशों के इस हृदय-परिवर्तन का विश्लेषण करने वाले हैं.

'लोग अंतत प्रभावशाली के प्रभाव में आ जाते हैं'

प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक और विचारक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था'शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग अंततः उसी के प्रभाव में आ जाते हैं'. जॉर्ज ऑरवेल की कही बात को सत्य साबित करने वाला भी ब्रिटेन ही है.

ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि वे ईरान के खिलाफ हमले नहीं करेंगे और इराक युद्ध की गलतियों को नहीं दोहराएंगे. वही अब कह रहे हैं कि वो अपने फाइटर जेट्स भेजने वाले हैं. जिन कीर स्टार्मर ने ईरान पर हमले के लिए शुरू में डिएगो गार्सिया सैन्य बेस देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने अब ईरान युद्ध में शामिल होने का मन बना लिया है.

ना-ना करने वाले ब्रिटेन ने भी बदले सुर

इसके लिए उन्होंने 'रक्षात्मक कार्रवाई'का शब्द चुना है. ये दो शब्द युद्ध में शामिल होने के सर्वसुरक्षित द्वार हैं. फिलहाल इसका इस्तेमाल ब्रिटेन कर रहा है.

ब्रिटेन की तरह स्पेन का भी मन परिवर्तन हो रहा है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी ईरान युद्ध बहुत बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि हमारे दोनों सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है लेकिन अमेरिका के साथ 'वफादार सहयोग' जारी रहेगा. अब इस 'वफादार सहयोग' का अर्थ समझने के लिए कूटनीतिक विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है. सबको पता है कि इसका मतलब क्या है?

नाटो देश एकजुट हो गए तो क्या होगा?

फ्रांस के सम्राट रहे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि 'अंततः बड़ी शक्ति और बड़ी सेना वाले के साथ ही परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं.' ठीक यही हो रहा है अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान युद्ध में. एक के बाद एक नाटो देश धीरे-धीरे अमेरिका के समर्थन में आते जा रहे हैं.

अब सवाल है कि अगर नाटो देश सब साथ आ गए तो क्या होगा? इसका जवाब जानने के लिए नाटो देशों की शक्ति समझना आवश्यक है.

कितनी देर टिक पाएगा ईरान?

नाटो के पास लगभग 33 से 36 लाख सक्रिय सैनिक हैं. नाटो देशों के पास 20 हजार से अधिक घातक विमान हैं, जिसमें अकेले अमेरिका के पास 13 हजार से अधिक आधुनिक फाइटर जेट्स हैं. नाटो के पास 2 हजार 800 से अधिक सैन्य जहाज हैं, जिनमें अमेरिका के 11 और अन्य देशों के विमानवाहक पोत शामिल हैं. नाटो देशों की सम्मिलित GDP 38 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जो युद्ध के लिए असीमित संसाधन प्रदान करती है. ग्लोबल पावर इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर है तो उसके नीचे भी नाटो देश ही हैं.

अब समझिए कि ईरान युद्ध में नाटो देश की एकजुटता का मतलब क्या है? जिस तीव्रता के साथ ईरान पर हवाई हमले हो रहे हैं और ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता में भारी गिरावट आई है. उससे साफ है कि ईरान की पारंपरिक सेना कुछ ही हफ्तों में पस्त हो सकती है. वैसे भी नाटो की ताकत मुख्य रूप से सामूहिक रक्षा पर आधारित है, यानी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है.

नाटो चीफ के बयान के मायने समझें

फिर भी नाटो के महासचिव मार्क रुट्टे ने कहा है कि फिलहाल नाटो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य अभियान में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा. लेकिन जिस तरह से यूरोपीय देशों के विचार बदल रहे हैं और अमेरिका का समर्थन बढ़ रहा है. उससे लगता है कि कभी भी नाटो देश अमेरिका के पीछ खड़े हो सकते हैं.