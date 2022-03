Russia-Ukraine War: रूस के लिए बहुत बुरे संकेत, कुछ बड़ा होने वाला है?

NATO leaders met in Brussels: यूक्रेन-रूस में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की NATO से मुलाकात को लेकर चर्चा तेज होने लगी है. बाइडन ने तीन बैक-टू बैक आपातकाल मीटिंग की है. इसे रूस के लिए बहुत बुरे संकेत की तरह देखा जा रहा है. इस बीच NATO ने रूस बॉर्डर के करीब युद्धभ्यास तेज कर दिया है. रूस के आसपास पश्चिमी मुल्क अपनी सेनाओं की तैनाती भी बढ़ा रहे हैं. इन सभी घटनाक्रम को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है.

बता दें कि NATO नेताओं ने गुरुवार को ब्रसेल्स में बैठक की है. बैठक में सभी ने निर्णय लिया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के साथ समर्थन देना जारी रखा जाएगा. वहीं, NATO बाल्टिक समुद्र से ब्लैक सागर तक आठ जंगी बेड़े तैनात करने की तैयारी में है.

इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति और दुनिया के 30 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच लंबी चर्चा हुई. बता दें कि पुतिन पर NATO के 30 देश, जी-7 के सात देश और यूरोपीय यूनियन के 27 देश मिलकर दबाव बनाना चाहते हैं. NATO रूस को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता है. वह सैन्य घेराबंदी कर अपने देशों पर हमले की स्थिति में मजबूत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहता है.

We are concerned because Russia might use the pretext of NATO preparing for a biological attack to carry out the same in Ukraine. If it happens, it'll change the nature of the conflict. It won't just affect Ukraine but also NATO countries: NATO Secretary-General Jens Stoltenberg pic.twitter.com/I16QWtPghf

— ANI (@ANI) March 24, 2022