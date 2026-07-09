/तुर्किये की ये कैसी चाल? अंकारा में मैक्रों और ट्रंप को गिफ्ट में मिली पिस्टल; क्या है एर्दोगन की स्ट्रैटेजी?

Donald Trump and Tayyip Erdogan: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों नाटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्किये पहुंचे, जहां पर उन्हें एक खास गिफ्ट मिला. सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि मेहमानों को मिठाईयां, कपड़े या कुछ विशेष सामान तोहफे में दिए जाते हैं. लेकिन जब किसी दो देशों के राष्ट्रध्यक्ष मिलते हैं, तो वह कुछ खास वस्तुएं भी तोहफे में देते हैं. इस बीच तुर्किये की यात्रा पर पहुंचे ट्रंप को वहां के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने ऐसा गिफ्ट दिया, जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे.



दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 7 और 8 जुलाई को नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्किये की राजधानी अंकारा पहुंचे थे. इस दौरान तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन और ट्रंप के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. वहीं, एर्दोगन ने ट्रंप को गिफ्ट में पिस्टल दी, जिसकी चर्चा चारों ओर की जा रही है. इन सबके बीच सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर तुर्किये इस गिफ्ट के पीछे कौन सी सट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है.