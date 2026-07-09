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तुर्किये की ये कैसी चाल? अंकारा में मैक्रों और ट्रंप को गिफ्ट में मिली पिस्टल; क्या है एर्दोगन की स्ट्रैटेजी?

तुर्किये की ओर से एक बार फिर चालाकी करने की कोशिश की गई है. नाटो शिखर सम्मेलन में पहुंचे अतिथियों को तुर्किये के राष्ट्रपति की ओर से पिस्टल गिफ्ट की गई. तुर्किये के इस फैसले के बाद कई शंका पैदा होने लगी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 09, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:59 PM IST
तुर्किये की ये कैसी चाल? अंकारा में मैक्रों और ट्रंप को गिफ्ट में मिली पिस्टल; क्या है एर्दोगन की स्ट्रैटेजी?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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