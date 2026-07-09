/तुर्किये की ये कैसी चाल? अंकारा में मैक्रों और ट्रंप को गिफ्ट में मिली पिस्टल; क्या है एर्दोगन की स्ट्रैटेजी?

Donald Trump and Tayyip Erdogan: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले दिनों नाटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्किये पहुंचे, जहां पर उन्हें एक खास गिफ्ट मिला. सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि मेहमानों को मिठाईयां, कपड़े या कुछ विशेष सामान तोहफे में दिए जाते हैं. लेकिन जब किसी दो देशों के राष्ट्रध्यक्ष मिलते हैं, तो वह कुछ खास वस्तुएं भी तोहफे में देते हैं. इस बीच तुर्किये की यात्रा पर पहुंचे ट्रंप को वहां के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने ऐसा गिफ्ट दिया, जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे.
दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 7 और 8 जुलाई को नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्किये की राजधानी अंकारा पहुंचे थे. इस दौरान तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन और ट्रंप के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. वहीं, एर्दोगन ने ट्रंप को गिफ्ट में पिस्टल दी, जिसकी चर्चा चारों ओर की जा रही है. इन सबके बीच सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर तुर्किये इस गिफ्ट के पीछे कौन सी सट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहा है.
हालांकि, केवल डोनाल्ड ट्रंप नहीं, बल्कि अंकारा के नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए सभी नेताओं को उपहार के तौर पर एर्दोगन ने पिस्टल गिफ्ट की. इस पिस्टल पर उसे लेने वाले नेता का नाम लिखा था. इस दौरान किस नेता को कौन से ब्रांड की पिस्टल दी गई, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है. डोनाल्ड ट्रंप के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी पिस्टल गिफ्ट दी गई. केवल पिस्टल ही नहीं, बल्कि पिस्टल के साथ गोलियों को भी गिफ्ट किया गया.
सबसे खास बात है कि मेहमानों को पिस्टल देने की कोई आधिकारिक परंपरा तुर्किये की कभी नहीं रही है. ऐसे में अचानक राष्ट्रपति एर्दोगन की ओर से मेहमानों को ऐसा गिफ्ट देने सभी को हौरान कर रहा है. माना जा रहा है कि इसके जरिए तुर्किये अपने बढ़ते हुए सैन्य विरासत का प्रदर्शन दूसरे देशों के सामने कर रहा है, जिसके जरिए वह फायदा तलाशने की कोशिश कर रहा हो.
बता दें कि तुर्किये इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर को चिट्ठी लिख हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगे बैन को हटाने की मांग की थी. इन सबके बीच तुर्किये की ओर से मेहमानों के सामने ऐसा गिफ्ट रखना शंका जरूर पैदा करना है. माना जा रहा है कि वह अपने घरेलु हथियारों के लिए नए बाजार की तलाश में है.