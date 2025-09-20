पुतिन की चाल, ट्रंप की चेतावनी... NATO देशों को बना रहा निशाना, अब इस देश पर 12 मिनट तक खौफ बनकर मंडराया रूसी फाइटर जेट
पुतिन की चाल, ट्रंप की चेतावनी... NATO देशों को बना रहा निशाना, अब इस देश पर 12 मिनट तक खौफ बनकर मंडराया रूसी फाइटर जेट


Russian Jets Incursion: रूस के तीन मिग-31 फाइटर जेट्स ने फिनलैंड की खाड़ी में एस्टोनिया के एयरबेस में घुसपैठ की. इन जेंट्स के ट्रांसपोंडर बंद थे, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया. इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आपत्ति जताई है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:46 AM IST
पुतिन की चाल, ट्रंप की चेतावनी... NATO देशों को बना रहा निशाना, अब इस देश पर 12 मिनट तक खौफ बनकर मंडराया रूसी फाइटर जेट

रूस और नाटो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. शुक्रवार को रूस ने पोलैंड, लातविया के बाद एस्टोनिया को डराने की कोशिश की है. रूस के तीन मिग-31 फाइटर जेट्स ने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में बिना अनुमति घुसपैठ की. इस साल चौथी बार ऐसा हुआ है. जेट लगभग 12 मिनट तक एस्टोनिया के एयर बेस में थे. इस दौरान जेट्स ने अपने ट्रांसपोंडर बंद रखे और एस्टोनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई संपर्क नहीं किया. 

इस घटना के बारे में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टेन मिखाल ने दी. इस उल्लंघन के बाद एस्टोनिया ने NATO के आर्टिकल 4 को लागू करने की मांग की है, जो किसी सदस्य देश की सुरक्षा को खतरा महसूस होने पर NATO देशों के बीच चर्चा का प्रावधान करता है. इस घटना के बाद NATO के बाल्टिक एयर पुलिसिंग मिशन के तहत इटली के फाइटर जेट्स को तुरंत एस्टोनिया के अमारी एयरबेस से उड़ान भरकर स्थिति संभालनी पड़ी. रूस की इस हरकत से बाल्टिक देशों में तनाव बढ़ गया है और NATO ने इसे गंभीरता से लिया है.

इसे भी पढ़ें- Bangladesh: बांग्लादेश राजनीति में बड़ा ड्रामा, शेख हसीना का NID कार्ड ब्लॉक, नहीं दे सकेंगी चुनाव में वोट

क्या है पूरी घटना

एस्टोनिया सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, रूस के तीन मिग-31 फाइटर जेट्स ने सुबह 8:30 बजे वाइंडलू द्वीप के पास, फिनलैंड की खाड़ी में एस्टोनिया के एयर बेस में घुसे. ये जेट्स बिना किसी उड़ान योजना के उड़ान भर रहे थे और उनके ट्रांसपोंडर बंद थे, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया. साथ ही, उन्होंने एस्टोनियाई एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल से दो तरफा रेडियो संपर्क भी नहीं किया. 
एस्टोनिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये जेट्स कुल 12 मिनट तक हवाई क्षेत्र में रहे, जिसके बाद NATO के जवाब में इटली के फाइटर जेट्स ने उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया. इस साल यह रूस का चौथा उल्लंघन है, जो बाल्टिक देशों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

एस्टोनिया का रिएक्शन और NATO का रुख

इस हरकत को क्रूर बताते हुए एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस त्साहकना ने रूस के राजदूत को भी तलब किया और इस उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, रूस ने इस साल चार बार हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, यह स्वीकार्य नहीं है. लेकिन आज की घुसपैठ तीन फाइटर जेट्स के साथ बेहद गंभीर है. प्रधानमंत्री मिखाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह उल्लंघन "अस्वीकार्य" है और NATO के सहयोगियों से इस घटना पर तुरंत चर्चा करने की अपील की. 

नाटो आर्टिकल 4

NATO ने भी बाल्टिक देशों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और अगले सप्ताह उत्तर अटलांटिक काउंसिल की बैठक बुलाने की घोषणा की है. आर्टिकल 4 के तहत यह बैठक सदस्य देशों की सुरक्षा या राजनीतिक स्वतंत्रता को खतरा महसूस होने पर आयोजित की जाती है.

अमेरिका और ट्रंप का बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को "बड़ी परेशानी" बताया. उन्होंने कहा, "मैं इसे पसंद नहीं करता. जब ऐसा होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. यह बड़ी परेशानी हो सकती है. ट्रंप ने संकेत दिया कि वह इस मामले पर जल्द ही ब्रीफिंग लेंगे और स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे.

इसे भी पढ़ें- सबरीमाला मंदिर से कहां गया 4 किलो सोना? केरल हाईकोर्ट ने कहा- लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, अब होगी जांच

क्या है रूस की ये नई चाल

रूस की यह हरकत बाल्टिक देशों में सुरक्षा को लेकर भारी चिंता पैदा कर रही है. NATO की प्रतिक्रिया और आर्टिकल 4 की मांग इस बात का संकेत है कि यूरोप में रूस और पश्चिमी गठबंधन के बीच तनाव बढ़ रहा है. बाल्टिक क्षेत्र में रूस की सैन्य गतिविधियों और एयरस्पेस उल्लंघन ने एक बार फिर से क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाल दिया है. NATO के जवाबी कदमों से पता चलता है कि गठबंधन सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारी की जा रही है. 

