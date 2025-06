ट्रंप बने 'डैडी', व्हाइट हाउस ने बना डाला वीडियो, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने लिए मजे

Donald Trump Video: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कामों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार वो अपने उपनाम को लेकर चर्चाओं में है. ईरान और इजरायल संघर्ष विराम को देखते हुए नाटो महासचिव मार्क रुटे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को 'डैडी' कहा था. उनका ये संबोधन दुनिया भर में वायरल हो गया, जिसके बाद अब व्हाइट हाउस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक टी-शर्ट डिज़ाइन दिखाया गया है और बैकग्राउंड में 'डैडी होम' लिखा हुआ है. जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप को डैडी कहकर संबोधित किया गया है इसके पहले भी उन्हें डैडी कहा गया है. आखिर इसकी शुरूआत कैसे हुई आइए जानते हैं.

कैसे चर्चाओं में आया डैडी

नीदरलैंड में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप से इजरायल और ईरान के साथ हुए युद्ध विराम के बारे में पूछा गया. जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो स्कूल के मैदान में दो बच्चों की तरह लड़ाई लड़ते हैं, वो इतना बुरा लड़ते हैं कि आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं, ऐसे में उन्हें दो- तीन मिनट तक लड़ने देना चाहिए फिर उन्हें रोकना आसान हो जाएगा. इसी बीच नाटो महासचिव मार्क रूटे ने हंसते हुए कहा कि और फिर डैडी को उन्हें रोकने के लिए कभी-कभी सख्त भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे ही रूटे ने कहा तो ट्रंप भी हंसने लगे, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने डैडी शब्द को पकड़ लिया और वीडियो शेयर होने लगा.

Don’t mess with Trump. Very harsh words for Israel (and Iran).

The F bomb comment is probably the most accurate statement about this conflict that I have ever heard. pic.twitter.com/f7xDIfNa9H

— Crowder CEO (@GmorganJr) June 24, 2025