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Hindi Newsदुनियाक्या भारत की तरह बाकी देशों में भी होता है नौतपा? इन तपते 9 दिनों को किस नाम से बोलते हैं दुनियाभर के लोग

क्या भारत की तरह बाकी देशों में भी होता है नौतपा? इन तपते 9 दिनों को किस नाम से बोलते हैं दुनियाभर के लोग

Nautapa Names Around The World: भारत में अब 9 दिन भीषण गर्मी होने वाली है. इसे नौतपा कहा जाता है. क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा दुनियाभर में भी नौतपा होता है? हालांकि, इसका नाम अलग-अलग है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 26, 2026, 08:02 AM IST
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Nautapa: भारत में भीषण गर्मी के बीच अब नौतपा लग चुका है. सोमवार 25 मई 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो 2 जून 2026 तक चलेगा. नौतपा ऐसा समय होता है, जब साल के 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है. इस दौरान रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिलती है. बता दें कि नौतपा में सूर्य कर्क रेखा (Tropic Of Cancer) के पास होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है. इससे सूर्य की तेज किरणें डायरेक्ट धरती पर पड़ती है और भीषण गर्मी होती है. इस दौरान सूर्य और धरती की दूरी बेहद कम हो जाती है. खैर, सवाल ये है कि क्या भारत में पड़ने वाले नौतपा की तरह ही दुनिया के बाकी देशों में भी ऐसा कुछ होता है क्या? 

दुनियाभर में नौतपा का नाम 

भारत के नौतपा की तरह ही विश्व के बाकी देशों में भी गर्मी के दिनों में एक ऐसा दौर आता है, जब साल के 9 दिन बेहद गर्म होते हैं. इसे अलग-अलग नामों से बोला जाता है. साइंटिफिक नजरिए से यह भी धरती और सूर्य के बीच की कम होती दूरी और बढ़ते तापमान का समय है. यूरोप और अमेरिका में इसे 'हॉट डेज' यानी भीषण गर्मी वाले दिन कहा जाता है, जो आमतौर से 3 जुलाई-11 अगस्त के बीच होते हैं. 

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क्या है चिल्ला-ए-खमसा? 

पश्चिम एशिया में नौतपा को चिल्ला-ए-खमसा यानी 'चालीस दिन की अवधी'. यह वो समय होता है, जब गर्मियों के 40 दिन सबसे गर्म होते हैं. चीन में नौतपा को सानफू भी कहा जाता है. चीनी लूनार कैलेंडर के मुताबिक यह जुलाई से लेकर अगस्त के मध्य तक का वह समय होता है, जब सबसे ज्यादा गर्मी और उमस होती है. इस दौरान हवा और नमी अपने चरम पर होती है. 

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हीटवेव संकट में दुनिया

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते अब दुनियाभर के कई देश हीटवेव के संकट से जूझने लगे हैं. स्पेन के शहर सेविले ने भी दुनिया में पहली बार हीटवेव को क्लासीफाई कर इसे नाम देना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को अधिक गर्मी और लू के प्रति आग्रह किया जा सके. भारत में भी नौतपा को कई क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. दक्षिण भारत खासतौर से तमिलनाडु में इसे कथिरी बोला जाता है. यह समय हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ माह में पड़ता है. इसलिए इसे जेठ की दुपहरी' या 'जेठ की तपिश' भी बोला जाता है. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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