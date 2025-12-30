Nostradamus predictions: समुद्री युद्ध, आर्थिक मंदी... 2026 के लिए नास्त्रेदमस की 5 सबसे चिंताजनक भविष्यवाणियां, दुनिया में मची है खलबली

Nostradamus predictions: समुद्री युद्ध, आर्थिक मंदी... 2026 के लिए नास्त्रेदमस की 5 सबसे चिंताजनक भविष्यवाणियां, दुनिया में मची है खलबलीआने वाला साल 2026 और इसे लेकर हर बार की तरह इस बार की नॉस्त्रेदमस की कुछ भविष्यवाणियां बेहद चर्चा में हैं. नए साल की शुरुआत से पहले ये भविष्मवाणियां वर्ल्ड मीडिया में छाई हुई हैं. इसकी वजह है 16वीं सदी के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस. नास्त्रेदमस इतिहास के उन चंद हस्तियों में से एक हैं, जो अपनी मृत्यु के 500 साल बाद भी चर्चा में बने हुए हैं. नास्त्रेदमस के जीते जी बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज जब भी दुनिया में जब भी कोई बड़ी घटना दुर्घटना होती है, तो नास्त्रेदमस की रहस्यमयी कविताओं के पन्ने फौरन पलटे जाते हैं.

साल 2026 की शुरुआत से पहले कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि 2026 को लेकर नास्त्रेदमस की ये 5 भविष्यवाणियां, सच होने वाली हैं, बल्कि यूं कहें, मौजूदा हालात में सच होती दिख रही हैं.

2026 में क्या होगा?

1. तीसरा विश्वयुद्ध छिड़ेगा?

2- AI फैसले लेने लगेगा?

3- आर्थिक मंदी आएगी?

4- समुद्री युद्ध होगा?

5- बड़ी आपदा आएगी?

2026 को लेकर जो पांच डरावनी भविष्यवाणियां अभी से ट्रेंड कर रही हैं, वो नास्त्रेदमस की मशहूर रचना सेंचुरी में 400 साल पहले लिखी जा चुकी हैं. तीसर विश्वयुद्ध से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन का चरमकाल. क्या 2026 में वाकई ऐसा होगा?

आने वाले समय में क्या होगा, ये जानने की जिज्ञासा सहज और मानवीय है. इतनी सहज कि हम टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हैं. वो मशीन, जिससे हम आने वाले समय, यानी भविष्य को पहले ही देख लें. क्या होगा जब हमें पता चल जाए, आने वाले साल 2026 का भविष्य?

चलिए नास्त्रेदमस की चेतावनी को एक मौजूदा सीन से समझते हैं. इस सीन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति बैठक कर रहे हैं. बैठक का मसला है, कि कैसे यूक्रेन का युद्ध रोका जाय, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रोका जाए, क्योंकि अब ये जंग और खिंचा, तो तीसरा विश्वयुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता.

जून में छिड़ सकता है ‘थर्ड वर्ल्ड वॉर’!

अगर तीसरा विश्वयुद्ध हुआ, तो क्या इन 7 नेताओं ने तीसरे विश्वयुद्ध की नींव रख दी है? अगर युद्ध हुआ, तो उसका मैदान कौन बनेगा?

नास्त्रेदमस की भविष्णवाणी को इन तीन ट्रिगर प्वाइंट्स से समझिए. पहला तो रूस यूक्रेन युद्ध ही है, जिसमें 4 साल से एक तरफ रूस अड़ा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा है. दूसरा ट्रिगर प्वाइंट मिडिल ईस्ट का है, जो 2026 में ही बड़ी जंग में बदलते बदलते रह गया. फिलिस्तीन को लेकर इजराइल और ईरान में जो टकराव हुआ, अब वो मुस्लिम देशों की गुटबंदी मजबूत कर रहा है. तीसरा चीन है, जो अमेरिकी दबाव के आगे झुकने के बजाए पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है. कारोबार से लेकर जंगी साजो सामान तक चीन अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है.

यानी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक, युद्ध की जमीन तैयार है, विवाद सुलझने की बजाय लगातार गहरा रहे हैं, तो जून 2026 से धरती का सबसे बड़ा महायुद्ध शुरू हो जाएगा?

मानव सभ्यता के सामने खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी है. इसका जिक्र भी नास्त्रेदमस रहस्यमयी किताब में मिलता है.

कहां 1503 ईस्वी में जन्मे नास्त्रेदमस और कहां 21वीं सदी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स. नास्तेदम्स इस तकनीक की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं, ये सवाल सहज ही आपके जेहन में उठ रहा होगा, तो आपको नास्त्रेदमस की एक आखिरी भविष्यवाणी का सच बताते हैं.

2 जुलाई 1566 को नास्त्रेदमस ने नौकर से कहा तुम कल सूर्योदय के बाद से मुझे नहीं देख पाओगे. सच हुई भविष्यवाणी. 2 जुलाई की रात नास्त्रेदमस अपने स्टडी रूप में मृत पाए गए.

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां अपने आप में पहेली हैं. आखिर कैसे कोई इंसान अपने जन्म के बाद के 2200 साल की घटनाओं को देख सकता है. नास्त्रेदमस ने तो 3797 ईस्वी तक की घटनाएं अपनी रहस्यमयी किताब सेंचुरीज में दर्ज की थी. एआई उन्हीं में से एक है.

एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट 1950 के दशक में आया था. इस टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मेकार्थी ने 1956 में किया था. तब मैकार्थी और उनकी टीम ने स्टैनफोर्ड में एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल रूसी शतरंज खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए किया गया. इस हिसाब से साल 1966 में AI का पहला कमाल हुआ और रूसी चेस चैंपियन से 2 ग्रेम ड्रॉ किये. रूसी शतरंज चैंपियन से मैच ड्रॉ करने वाला वो पहला एआई प्रोग्राम आज किस लेवल पर पहुंच चुका है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है.

एक तरफ इसका इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट, ह्यूमन हेल्प और गूढ़ समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने के लिए होता है, लेकिन इसके खतरे भी आज के वैज्ञानिक कम नहीं बताते. क्या होगा अगर एआई टूल्स और रोबोट्स खुद फैसला लेने लगे. नास्त्रेदमस ने यही तो 500 साल पहले कहा था.

2026 में खतरनाक होगा AI?

2026 में ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (AI) मददगार नहीं, खुद निर्णय लेने वाला शक्ति बन सकता है. ये मानवीय भावनाओं को पीछे छोड़कर पूरी सत्ता चलाएगा.

2026 में एआई के ताकतर होने के पीछे ठोस वजह भी है. दुनिया की सारी बड़ी सॉफ्टवेरर कंपनियां, गूगल, मेटा, एक्स और माइक्रोसॉफ्ट के वैज्ञानिक अपने अपने एआई चैटबॉट्स को अपग्रेड कर रहे हैं. ये ना सिर्फ सटीक जानकारियां देतें हैं, बल्कि सेकेंड भर में पेंटिंग्स, वीडियो एडिटिंग्स और लैंग्वेज इंप्रोवाजेशन तक कर लेते हैं. तो 2026 में ये एआई और क्या-क्या करेगा? क्या वही, जैसा नास्त्रेदमस ने कहा था कि एआई मनुष्यों को पीछे छोड़कर अपने विवेक से फैसले लेगा?

समुद्री लुटेरों का युद्ध

समुद्र पर कब्जे और लूट-मार के सीन आपने अमूमन फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर कोई बड़ा समुद्री युद्ध छिड़ जाए.

नास्त्रेदमस ने अपनी रहस्यमयी कितबा में इसकी आशंका 500 साल पहले जाहिर कर थी.

2026 में समुद्री युद्ध?

कोई बड़ा जहाज समुद्र में गिरेगा. उस दिन महासागर की शक्ति से दुनिया की राजनीति बदल जाएगी. हो सकता है कि इस तनाव की वजह से बड़े देश आपस में टकरा जाएं. ये आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं, धरती के जमीनी हिस्से के लिए बड़ा खतरा समुद्र ही है. अगर इसे लेकर जंग छिड़ी या समुद्र में कोई बड़ी हलचल हुई, तो इंसानी सभ्यता को कोई नहीं बचा पाएगा. इसकी एक वजह समुद्र से जुड़ी कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है...

2026 में जल प्रलय?

नॉस्त्रेदमस की किताब में ये भी लिखा है कि इसी साल 2026 में इतनी भयंकर बारिश होगी कि बड़ा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाएगा. समुद्र उफान मारेगा. ज्वालामुखी या भूकंप से बड़ी सुनामी आ सकती है. 2025 के जुलाई महीने में ही रूस के कामचटका में 8.8 की तीव्रता का भूकंप आ चुका है. मार्च से दिसंबर तक म्यामार और प्रशांत क्षेत्र में 7 से ज्यादा की तीव्रता के कई भूकंप आ चुके हैं.

तो क्या 2026 में इससे बड़ी आपदा समंदर के रास्ते आने वाली है, युद्ध तो इंसान अपने विवेक से फिर भी रोक लेगा, लेकिन कुदरती आफत? जिसके आगे हर मानवीय उपाय लाचार ही नजर आता है.