कोमा से बाहर निकले नवेलनी ने रूसी पॉयलटों-डॉक्टरों को कहा शुक्रिया

बर्लिन: जर्मनी (Germany) में इलाज करा रहे एलेक्सी नवेलनी (Alexei Navalny) ने उनके बीमार हो जाने पर तुरंत कदम उठाने के लिए रूसी पायलटों (Russian Pilots) और स्वास्थ्यकर्मियों को धन्यवाद दिया है. नवेलनी (44) की साइबेरिया (Siberia) से मास्को की उड़ान में तबीयत खराब हो गयी थी. 20 अगस्त को वह बेहोश हो गए थे और कोमा में चले गए थे. वह करीब तीन महीने तक कोमा में रहे.
इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से कहा शुक्रिया
उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि पायलटों ने तुरंत विमान को ओम्स्क हवाई अड्डे पर उतारा और चिकित्साकर्मियों ने दिए गए जहर की पहचान करते हुए तुरंत 'एट्रोपिन' की एक खुराक दी. उन्होंने लिखा, 'धन्यवाद, अच्छे दिल वाले अनजान दोस्त. आप अच्छे लोग हैं.' राजनेता ने अपनी पत्नी यूलिया को गले लगाते हुए एक फोटो भी पोस्ट की है.
Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», - и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.
पुतिन के मुखर आलोचक माने जाते हैं नवेलनी
नवेलनी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुखर आलोचक रहे हैं. उन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में अस्पताल से छुट्टी मिली है. इस बीच रूसी अधिकारियों ने आपराधिक जांच शुरू करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विरोध करते हुए कहा है कि विपक्षी नेता के शरीर में कोई जहरीला तत्व नहीं पाया गया है. रूस ने जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन से उनके निष्कर्षों को साझा करने की मांग की है.