ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका! जनरल रैंडी जॉर्ज के बाद अब नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन ने दिया इस्तीफा

अमेरिकी नौसेना से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. अमेरिकी नौसेना के शीर्ष सिविलियन अधिकारी जॉन फेलन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बात की पुष्टि पेंटागन ने बुधवार को कर दी थी. पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि फेलन तत्काल प्रभाव से प्रशासन छोड़ रहे हैं. हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह फैसला अचानक लिया गया माना जा रहा है. इसके पहले 3 अप्रैल 2026 को अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के निर्देश पर अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने भी इस्तीफा दे दिया था.

इन इस्तीफों को ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य तनाव और राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के दौरान पेंटागन में हो रहे बड़े संरचनात्मक बदलावों के रूप में देखा जा रहा है. जॉन फेलन का यह इस्तीफा ऐसे वक्त आया है, जब अमेरिकी रक्षा विभाग में लगातार नेतृत्व स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं. उनके पद छोड़ने से नेवी के प्रशासनिक और रणनीतिक फैसलों पर भी असर पड़ सकता है. फिलहाल उनके इस्तीफे के पीछे के कारणों को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसी स्थिति में टॉप पोजीशन पर हो रहे ये बदलाव आने वाले समय में अमेरिकी रक्षा नीति और सैन्य नेतृत्व की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं.

अब हंग काओ को सौंपी गई जिम्मेदारी

पार्नेल ने अपने बयान में कहा कि रक्षा विभाग और अमेरिकी नौसेना के लिए फेलन की सेवाएं सराहनीय रही हैं और उनके योगदान के लिए आभार जताया गया है. साथ ही उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गईं. अब उनकी जगह हंग काओ को कार्यवाहक नौसेना सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. फिलहाल, काओ अंतरिम तौर पर इस पद को संभालेंगे, जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती. इस अचानक बदलाव से अमेरिकी नौसेना के शीर्ष नेतृत्व में हलचल जरूर मची है, और आने वाले दिनों में इसके असर को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्तीफा दिया या पद से हटाए गए फेलन?

खास बात यह रही कि यह फैसला उन्होंने उस समय लिया, जब ठीक एक दिन पहले ही वह वॉशिंगटन में नौसेना के सालाना सम्मेलन में बड़ी संख्या में मौजूद सैनिकों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को संबोधित कर चुके थे. उस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी योजनाओं और एजेंडे को लेकर भी खुलकर बात की थी. लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे की असली वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है. अमेरिकी सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई. इसी बीच, न्यूज एजेंसी रॉयटर ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पेलन ने खुद इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्हें उनके पद से हटा दिया गया. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीटर हेगसेथ ने सेना में बड़ा फेरबदल करते हुए आर्मी के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज समेत दो अन्य जनरलों को भी पद से हटा दिया था. ऐसे में पेलन का अचानक जाना कई सवाल खड़े कर रहा है और इसे अमेरिकी रक्षा तंत्र में चल रही हलचल के तौर पर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः ट्रंप सच में न्यूक्लियर कोड्स इस्तेमाल करना चाहते थे? क्या है CIA एक्सपर्ट का दावा