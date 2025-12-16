Advertisement
Hindi Newsदुनियाभारत से सेवेन सिस्टर्स को कर देंगे अलग-थलग... बांग्लादेशी नेता की धमकी, रैली में उगला जहर

भारत से 'सेवेन सिस्टर्स' को कर देंगे अलग-थलग... बांग्लादेशी नेता की धमकी, रैली में उगला जहर

India-Bangladesh Relations: बांग्लादेश के नेता हसनत अब्दुल्ला का भारत के खिलाफ एक और तीखा बयान सामने आया है. नेता ने धमकी दी है कि अगर बांग्लादेश की संप्रभुता या चुनावी प्रक्रिया में भारत दखल देता है, तो पूर्वोत्तर के सात राज्यों जिन्हें 'सेवन सिस्टर्स' कहा जाता है को भारत से अलग-थलग कर दिया जाएगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 11:47 AM IST
Bangladesh Election: बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुआई में नई सरकार बनने के बाद से ही नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के दक्षिणी प्रमुख संयोजक हसनत अब्दुल्ला भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे है. एक बार फिर हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ तीखा बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश की संप्रभुता या चुनावी प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश हुई तो पूर्वोत्तर भारत के सात राज्य- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा भारत से अलग हो सकते हैं. बता दें, इन राज्यों को 'सेवल सिस्टर्स' के नाम से जाना जाता है.

बांग्लादेशी नेता ने भारत के खिलाफ उगला जहर

हसनत ने इंकलाब मंच की एक रैली में दावा किया कि भारत उन ताकतों को समर्थन देता है जो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देते हैं और सीमा पर होने वाली हिंसा में भी हाथ डालते हैं. उन्होंने शेख हसीना और उनके समर्थकों पर लोगों को तोड़ने और विदेशी एजेंटों के रूप में पेश करने का आरोप लगाया. अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि यदि बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो इसका असर सीमा पार भी महसूस होगा और पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है. 

ये भी पढ़ें: 100 से अधिक बच्चों का बना पिता, अब एलन मस्क के परिवार में करवाना चाहता है सबकी शादी; चीनी अरबपति की अजीब डिमांड

हसनत ने कहा कि मैं भारत को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आप उन ताकतों को शरण देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, मतदान अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करतीं, तो बांग्लादेश जवाबी कार्रवाई करेगा. बता दें, हसनत के बयान आगामी बांग्लादेश आम चुनावों के मद्देनजर आए हैं जहां शेख हसीना और उनके समर्थक सक्रिय रूप से चुनावी तैयारी कर रहे हैं. NCP नेता अपने मुखर भारत-विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं और नियमित रूप से नई दिल्ली के खिलाफ तीखे बयान देते रहे हैं. 

