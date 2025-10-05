तिब्बत में बर्फीले तूफान का सैलाब! 1000 लोग फंसे, माउंट एवरेस्ट की ढलान पर अचानक बरपा 'सफेद कहर'

Snowstorm in Tibet: तिब्बत में बर्फीले तूफान ने हाहाकार मचा दिया है. तिब्बत के पूर्वी हिस्से में माउंट एवरेस्ट की ढलानों पर अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से लगभग 1000 लोग फंस गए हैं. ये इलाका समुद्र लेवल से लगभग 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यहां भारी बर्फबारी के कारण रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं. इसके कारण टूरिस्ट और स्थानीय लोग अपने कैम्प्स से नीचे नहीं आ पा रहे हैं.

भारी बर्फबारी से रास्ते बंद

रविवार से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, यहां कई स्थानीय लोगों की मदद की जा रही है. चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, यहां तेजी से बचाव कार्य चलाया जा रहा है. फावड़ों और मशीनों की मदद से बर्फ हटाया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों और राहत कर्मियों को तैनात किया गया है. इसके साथ-साथ बर्फबारी में फंसे टूरिस्ट्स को सुरक्षित नीचे लाया गया है.

शुक्रवार शाम से बर्फबारी शुरू हुई

बर्फबारी शुक्रवार शाम से शुरू हुई है. ये जानकारी स्थानीय टिंगरी काउंटी टूरिज्म कंपनी के आधिकारिक सोशल मीडिया WeChat अकाउंड पर दी गई, इनके अनुसार शुक्रवार शाम से शुरू हुई बर्फबारी शनिवार रात तक लगातार चलती रही. इसके कारण शनिवार रात से ही टिकट बिक्री और माउंड एवरेस्ट स्किनिक एरिया में एंट्री बंद कर दिया गया था. टूरिस्ट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.

नेपाल में भारी बारिश

बर्फबारी के कारण नेपाल में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से तबाही के हालात बन गए है. दरअसल माउंट एवरेस्ट का दूसरा हिस्सा नेपाल में पड़ता है, ऐसे में बर्फीले तूफान का असर यहां भी देखने को मिल रहा है. नेपाल पुलिस के अनुसार, शुक्रवार से अब तक कम से कम 47 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के इलाम जिले में हुआ, जो भारत की सीमा से सटा है. यहां अकेले भूस्खलन से अलग-अलग घटनाओं में 35 लोग मारे गए. इसके अलावा बाढ़ के पानी में बह जाने से 9 लोग लापता हैं और देश के दूसरे हिस्सों में बिजली गिरने से 3 अन्य लोगों की मौत हो गई है.