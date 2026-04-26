दुनिया में किस शहर में बसे हैं सबसे ज्यादा भारतीय, कहलाता 'लिटिल इंडिया'? होली-दिवाली-ओणम बन चुके प्रमुख त्योहार

Which City in World is Called Little India: भारत के लोग दुनिया के तमाम हिस्सों में बसे हुए हैं. वे न केवल देश को बेशकीमती विदेशी मुद्रा भेजकर मालदार बना रहे हैं बल्कि दुनिया में भारत का प्रभाव भी बढ़ा रहे हैं. मौजूदा समय में दुनिया का शायद ही कोई देश होगा, जहां पर भारतवंशी न रहते हों. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वह कौन-सा शहर है, जहां पर सबसे ज्यादा भारतवंशी लोग कहाँ रहते हैं? अगर आप न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो या सिडनी का नाम सोच रहे हैं तो आप गलत हैं. आइए आपको बताते हैं कि भारतवंशियों से सबसे ज्यादा आबाद दुनिया का शहर कौन सा है.

दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय कहां रहते हैं?

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के सबसे ज्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में बसे हुए हैं. वहां पर करीब करीब 20 लाख भारतीय रहते हैं. जबकि पूरे UAE में करीब 43.6 लाख भारतीय निवास करते हैं. इनमें से आधे से ज्यादा भारतीय अकेले दुबई में बसे हुए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, यह संख्या अमेरिका के न्यूयॉर्क में बसे 7.1 लाख और कनाडा के टोरंटो में बसे 7 लाख भारतीयों से करीब तीन गुना ज्यादा है.

किस विदेशी शहर को कहा जाता है ‘लिटिल इंडिया’

MEA और UAE के आंकड़ों के अनुसार, दुबई को आप दुनिया का सबसे बड़ा ‘लिटिल इंडिया’ भी कह सकते हैं. दुबई की कुल आबादी लगभग 35 लाख है, जिसमें भारतीय समुदाय कुल आबादी का करीब 35-38% हैं. यानी हर तीसरा व्यक्ति वहां पर भारतीय मूल का है. वहां पर रह रहे ज्यादातर भारतीय NRI (नॉन-रेजिडेंट इंडियन) हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वे लोग दुबई में कंस्ट्रक्शन, आईटी, फाइनेंस, हेल्थकेयर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते हुए रेगिस्तानी मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं. दुबई की कुल लेबर फोर्स की बात की जाए तो उसमें 70% से ज्यादा भारतीय हैं. वे न सिर्फ वहां पर इमारतों बल्कि अपने सपनों के निर्माण में भी जुटे हैं.

दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भेजने वाला मुल्क

दुबई में बसे भारतीय न सिर्फ कमाते हैं, बल्कि बेशकीमती डॉलर कमाकर भारत भी भेजते हैं. दुनियाभर में भारत को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा UAE में बसे भारतीय ही भेजते हैं. कई भारतीय तो अब अपनी मेहनत और तरक्की से वहां पर उद्यमी भी बन चुके हैं. उन्होंने वहां पर अपने अस्पताल, स्कूल, मॉल, फैक्ट्री समेत दूसरे काम-धंधे खोल लिए हैं. जिसका फायदा वहां रहने वाले सब लोग उठा रहे हैं.

होली-दीवाली और ओणम बने 'राष्ट्रीय' त्योहार

दुबई में भारतीयों के लिए अपने स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें और क्लब हैं. दीवाली, होली और ओणम वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है. दाल-चावल, समोसे और चाय की महक वहां के प्रिय भोजन-पेय बन चुके हैं. लाखों भारतीयों को देखते हुए वहां पर हजारों भारतीय रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं. बॉलीवुड फिल्मों का लोगों को वहां बेसब्री से इंतजार रहता है. भारत के क्रिकेट मैच देखना और इंडियन शॉपिंग मॉल में घूमने जाना वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.